Джерри Хейл пожаловалась на хейтеров и перевоплотилась в монстра

Украинская певица Яна Шамаева, которая выступает под сценическим именем Jerry Heil, презентовала песню Vegan для нацотбора на Евровидение-2020.

Из-за того, что песня пропагандирует нестандартный способ питания, в сети на певицу набросились хейтеры.

Девушка пожаловалась, что ей пришлось читать много неприятных слов.

"Зачем я читала коменты хейтеров…", - написала она в Инстаграм и выложила фото в образе монстра Салли из известной "Корпорации монстров".

Jerry Heil

Шубка Джерри Хейл полностью повторяет окрас главного монстра из популярного мультфильма, что и заметили поклонники.

Салли из "Корпорации монстров"

Также предлагаем посмотреть клип на песню "Веган", которая так взбудоражила слушателей.

Яна Шамаева выступит в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 в субботу, 8 февраля. Порядковый номер певицы - 2.

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