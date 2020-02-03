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3 февраля • обновлено в 13:08
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Дженнифер Лопес пикантным трюком довела до крика известного танцора

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Певица Дженнифер Лопес выступила на Hard-Rock stadium в Майами, где исполнила зажигательный трюк.

Артистка на коленях проскользила по сцене в направлении камеры, при этом широко раздвигая ноги. Таким образом, Джей Ло на скорости продемонстрировала зрителям внутреннюю часть своих бедер крупным планом.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Отрывок из выступления певица опубликовала в на своей странице в Инстаграм.

И там же, в комментариях известный американский танцор Трэвис Уолл признался, что такое скольжение вызвало у него бурную реакцию.

"Я буквально кричал, когда вы так скользили", - заявил он Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес пикантным трюком довела до крика известного танцора

Трэвис Майкл Уолл – танцор из США, преподаватель и хореограф, который специализируется на современных танцах и джазовом танце. Мужчина является открытым геем, это может быть одной из причин, почему он свкрикнул от танцевального номера горячей латиноамериканки.

Предлагаем посмотреть полное выступление Джей Ло и Шакиры на Hard-Rock stadium:

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