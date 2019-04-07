Джеки Чану - 65: как изменился один из самых популярных актеров боевиков

7 апреля китайский и американский актер, сценарист и трюкач Джеки Чан празднует свой 65 день рождения.

За годы карьеры Чан сыграл более 100 ролей, зарекомендовал себя как искусный сценарист, каскадер, постановщик трюков и боевых сцен. Его имя четырежды попадало в Книгу рекордов Гиннесса. OBOZREVATEL вспомнил, чем отличился один из самых популярных актеров боевиков и как вы с годами он изменился внешне.

Фото: pinterest.com

Примечательно, что карьеру в кино Джеки Чан начал именно как каскадер. Время от времени парня снимали в эпизодах и небольших ролях. Уверенно владея кунг-фу, акробатикой, обладая хорошей пластикой и навыками сценического мастерства, Чан с середины 70-х попробовал себя в более крупных проектах. В том числе как и режиссер-постановщик.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Актер стал работать на картинами развлекательного плана - комедиями с демонстрацией боевых искусств, уличных драк. Таким образом Чан шаг за шагом сформировал новый жанр кино, в котором ему до сих пор нет равных. Как известно, в этих фильмах актер все время подвергал свою жизнь опасности ради эффектных кадров и трюков.

Так имя Джеки Чана впервые было внесено в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число дублей в одном фильме – в картине "Лорд Дракон" их насчитывалось около трех тысяч.

Позже пришло время нового рекорда - за самое большое количество упоминаний одного человека в титрах – в фильме "Доспехи бога. Миссия Зодиак" имя Джеки Чана повторяется 15 раз.

Третий и четвертый рекорды Джеки Чан установил как раз своими мастерскими трюками - рекорд за самое большое число трюков, исполненных одним актером в той же "Миссии Зодиак". Четвертый рекорд - за самое большое количество трюков в карьере актера в целом.

В своих интервью Джеки Чан неоднократно упоминал, что у него есть девиз: "Страха – нет, дублеров – нет, равных – тоже нет". Этот принцип актер пронес через десятки ролей, на пути к которым не помехой были даже множественные ушибы, травмы и переломы.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в четверг, 4 апреля российскому секс-символу, актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву исполнилось 52 года. В день рождения сын звезды сериалов "Кухня" и "Физрук" Кирилл Нагиев показал, как Дмитрий выглядел в молодости, опубликовав архивный снимок в Instagram.

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