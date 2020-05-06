Джеймсу-Владимиру Этушу - 25: как выглядит единственный внук актера

В 2019 году скончался российский актер Владимир Абрамович Этуш. Он запомнился по роли Саахова в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". У артиста осталась дочь Раиса и внук Джеймс-Владимир.

6 мая единственному внуку актера исполняется 25 лет. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как он выглядит и чем занимается.

Сейчас матери Джеймса-Владимира 64 года. В 90-х она перебралась в США, где и родила сына. Мальчику дали двойное имя в честь обоих дедушек. Единственный внук вырос точной копией своего деда в молодости, парень унаследовал его внешние черты. У него точно такой же разрез и цвет глаз, форма губ, бровей.

Он не продолжил творческую стезю своего деда, занимается изучением точных наук.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная украинская певица Настя Каменских (NK) в понедельник, 4 мая, отметила свой День рождения. Ей исполнилось 32 года.