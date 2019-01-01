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Джей Ло и жена Обамы: названы самые скандальные наряды 2018 года

2.3тЧитать материал на украинском

В 2018 году звезды удивили публику скандальными или попросту выбивающимися из общей массы нарядами.

Так, в октябре 49-летняя певица Дженнифер Лопес надела свой самый открытый наряд за всю историю "голых" ковровых дорожек.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

jlo/instagram.com

Также в начале лета и осенью отличилась первая леди США Мелания Трамп, которая спровоцировала не один скандал своим модным выбором.

Мелания Трамп

Мелания Трамп

АР

Кроме того, бывшая первая леди США Мишель Обама продемонстрировала собственную страсть к яркой одежде в декабре во время интервью в рамках промо-тура своих мемуаров "Становление".

Мишель Обама

Мишель Обама

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А Ким Кардашьян даже запустила волну мемов своим фото со съемок лукбука новой модели кроссовок от Канье Уэста в августе — звезда инстаграма подписала снимок названием оттенка Like Butter ("Как масло"), да и сама "растеклась" по кровати.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

kimkardashian/instagram.com

Как сообщал OBOZREVATEL, британская певица засветилась на публике в сексуальном наряде от украинского дизайнера.

Персоны
Мелания Трамп (Melania Trump)Дженнифер ЛопесКим КардашьянМишель Обама
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