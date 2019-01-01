Джей Ло и жена Обамы: названы самые скандальные наряды 2018 года

В 2018 году звезды удивили публику скандальными или попросту выбивающимися из общей массы нарядами.

Так, в октябре 49-летняя певица Дженнифер Лопес надела свой самый открытый наряд за всю историю "голых" ковровых дорожек.

Дженнифер Лопес jlo/instagram.com

Также в начале лета и осенью отличилась первая леди США Мелания Трамп, которая спровоцировала не один скандал своим модным выбором.

Мелания Трамп АР

Кроме того, бывшая первая леди США Мишель Обама продемонстрировала собственную страсть к яркой одежде в декабре во время интервью в рамках промо-тура своих мемуаров "Становление".

Мишель Обама Frank Franklin II

А Ким Кардашьян даже запустила волну мемов своим фото со съемок лукбука новой модели кроссовок от Канье Уэста в августе — звезда инстаграма подписала снимок названием оттенка Like Butter ("Как масло"), да и сама "растеклась" по кровати.

Ким Кардашьян kimkardashian/instagram.com

Как сообщал OBOZREVATEL, британская певица засветилась на публике в сексуальном наряде от украинского дизайнера.