“Получит по е*учке”: Джеджула рассказал о выходке Maruv на корпоративе

Украинский шоумен Андрей Джеджула рассказал о странной выходке скандальной певицы MARUV на закрытой вечеринке одной букмекерской компании.

Так, по словам артиста, она выступала там на разогреве и посыла людей прямо со сцены. Об этом Джеджула рассказала в комментарии изданию "Вести".

Андрей Джеджула и MARUV

"MARUV для меня была величиной, но одна фраза — и она упала ниже колен. На вечеринке букмекерской компании ждем Макгрегора и она выступает на разогреве. Только она вышла на сцену, а это было закрытое мероприятие, и к сцене подошло человек 25 из 50 в зале. Стоят, снимают, и она просит свою девочку из подтанцовки помочь прокричать со сцены в микрофон, дословно цитирую: "Кто протянет к сцене ручки — тот получит по е*учке", — рассказал шоумен.

Джеджула отметил, что ему было неловко и хотелось провалиться сквозь землю из-за поведения певицы. Он считает, что не уместно кричать такое со сцены.

MARUV Фото: instagram/maruvofficial

"Мне было так неловко, хотелось провалиться сквозь землю. Я уважаю MARUV, как профессионала, у нее нереально крутое шоу, на уровне Европы и мира. Но вот такое прокричать со сцены... это звучало как заготовленная фраза для концертов в клубе", — подытожил Андрей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV получила награду в номинации "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV. Это вызвало возмущение в сети.

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