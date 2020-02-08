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9 февраля • обновлено в 03:01
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Что подарить на 14 февраля: Джеджула поделился с влюбленными своим опытом

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Известный актер и шоумен Андрей Джеджула посоветовал всем влюбленным ко Дню святого Валентина готовить сюрпризы своими силами и меньше внимания уделять "материальным" подаркам.

В программе "Острый вопрос" на ObozTV Джеджула рассказал, что лучше всего подарить на 14 февраля, и поделился собственным опытом.

По мнению Джеджулы, лучший подарок – это тот, "к которому самостоятельно приложишь усилия".

"В прошлом году я сделал для любимой вечеринку в стиле индийского кино, – признался актер. – Мы оделись в индийские сари, одеяния (при помощи специалиста, который полностью разбирается в стилистике и дресс-коде индусов) и пошли в индийский ресторан… Это всё было сюрпризом и воспринято на "ура".

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"Естественно, не стоит забывать о цветах в этот день. Это очень важно, как и в любой другой", – добавил он.

А вот материальные подарки Джеджула назвал "второстепенными".

"Изначально это праздник открыток, валентинок, на которых надо написать какие-то пожелания. Вот с этого надо начать", – посоветовал шоумен.

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Кроме того, Джеджула призвал не превращать День святого Валентина в "самодовольный праздник чествования женского пола".

"Это не праздник девушек, а день всех влюбленных. Т.е. и мужчин, и женщин. Они должны делать эти сюрпризы друг другу. Я считаю, что должен стараться не только мужчина, но и женщина. Это обязательное условие. Иначе опять получается какой-то самодовольный праздник чествования женского пола. Это не так. Это день влюбленных. День двоих", – подчеркнул он.

Андрей Джеджула назвал лучший подарок на День святого Валентина

Андрей Джеджула назвал лучший подарок на День святого Валентина

facebook.com/andrey.djedjula.3

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Автор
Наталья Глазова
Темы
День святого Валентина Праздники Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV
Персона
Андрей Джеджула
Теги
любовь праздник шоу-бизнес
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Grich Lara
Grich Lara
Чиста правда,це день закоханих,а не восьме березня
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