Что подарить на 14 февраля: Джеджула поделился с влюбленными своим опытом

Известный актер и шоумен Андрей Джеджула посоветовал всем влюбленным ко Дню святого Валентина готовить сюрпризы своими силами и меньше внимания уделять "материальным" подаркам.

В программе "Острый вопрос" на ObozTV Джеджула рассказал, что лучше всего подарить на 14 февраля, и поделился собственным опытом.

По мнению Джеджулы, лучший подарок – это тот, "к которому самостоятельно приложишь усилия".

"В прошлом году я сделал для любимой вечеринку в стиле индийского кино, – признался актер. – Мы оделись в индийские сари, одеяния (при помощи специалиста, который полностью разбирается в стилистике и дресс-коде индусов) и пошли в индийский ресторан… Это всё было сюрпризом и воспринято на "ура".

"Естественно, не стоит забывать о цветах в этот день. Это очень важно, как и в любой другой", – добавил он.

А вот материальные подарки Джеджула назвал "второстепенными".

"Изначально это праздник открыток, валентинок, на которых надо написать какие-то пожелания. Вот с этого надо начать", – посоветовал шоумен.

Кроме того, Джеджула призвал не превращать День святого Валентина в "самодовольный праздник чествования женского пола".

"Это не праздник девушек, а день всех влюбленных. Т.е. и мужчин, и женщин. Они должны делать эти сюрпризы друг другу. Я считаю, что должен стараться не только мужчина, но и женщина. Это обязательное условие. Иначе опять получается какой-то самодовольный праздник чествования женского пола. Это не так. Это день влюбленных. День двоих", – подчеркнул он.

Андрей Джеджула назвал лучший подарок на День святого Валентина facebook.com/andrey.djedjula.3

Ранее OBOZREVATEL писал о секрете счастливых отношений, который обнаружил психолог Ричард Уайзман, изучив излюбленные позы пары во время сна.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!