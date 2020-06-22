Джастина Бибера обвинили в изнасиловании: певец рассказал, как все было

Канадского певца Джастина Бибера обвинили в изнасиловании двух девушек. Первая из них – Даниэль – рассказала, как провела ночь с артистом в техасском отеле.

По ее словам, инцидент якобы произошел в 2014 году. Тогда 20-летний Джастин пожаловал в город Остин с Селеной Гомес и дал несколько концертов. А потом позвал фанаток к себе в гостиницу, где одну из них отвел в отдельную комнату и занялся с ней сексом. Вероятная жертва написала об этом в Twitter, однако позже удалила запись.

"Я чувствовала себя так, будто находилась без сознания. Я не хочу слишком вдаваться в подробности, что произошло дальше", – цитирует ее слова журнал HELLO.

Джастин Бибер с фанатками SNCMedia.ru

Вторая девушка рассказала, что в 2015-м он "закрыл ее в ванной и начал ласкать", несмотря на просьбы прекратить. Она пожелала остаться анонимной, сообщил Telegram-канал Peopletalk.

Скриншот из Telegram-канала Peopletalk

Сам Бибер вскоре прокомментировал ситуацию и обвинил девушек во лжи. Также он на личной странице в Twitter предоставил доказательства того, что слова девушек не соответствуют действительности.

"Слухи есть слухи, но сексуальное насилие – это то, к чему я отношусь серьезно. Я хотел высказаться сразу же, но из уважения к большому количеству жертв, которые ежедневно сталкиваются с этими проблемами, я хотел убедиться, что собрал факты, прежде чем делать какие-либо заявления. За последние 24 часа в Twitter появился новый пост с историей, как я стал участником изнасилования 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле я никогда не был там", – заявил Джастин.

Бибер опроверг слухи об изнасиловании Twitter Джастина Бибера

Он также добавил, что что готов подтвердить свои слова и продемонстрировал брони других отелей на те же даты, о которых говорила "изнасилованная" девушка и указал, что все время находился со своей бывшей девушкой Селеной Гомес.

"Каждое заявление о сексуальном насилии должно восприниматься очень серьезно, и именно поэтому мой ответ был необходим. Но история фактически невозможна, и именно поэтому я буду работать с Twitter и властями, чтобы принять все законные меры", – подытожил Бибер и добавил, что обязательно подаст в суд на девушек за клевету.

Бибер опроверг слухи об изнасиловании Twitter Джастина Бибера

Бибер опроверг слухи об изнасиловании Twitter Джастина Бибера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американского актера Энсела Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Якобы знаменитость в 2014 году познакомился в Snapchat с 17-летней девушкой по имени Габби и изнасиловал ее во время их первого свидания. Отмечается, что Эльгорту на тот момент было 20 лет.