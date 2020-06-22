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Джастина Бибера обвинили в изнасиловании: певец рассказал, как все было

Ева Романова
Ева Романова
Люди
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Бибера обвинили в изнасиловании

Бибера обвинили в изнасиловании

Канадского певца Джастина Бибера обвинили в изнасиловании двух девушек. Первая из них – Даниэль – рассказала, как провела ночь с артистом в техасском отеле.

По ее словам, инцидент якобы произошел в 2014 году. Тогда 20-летний Джастин пожаловал в город Остин с Селеной Гомес и дал несколько концертов. А потом позвал фанаток к себе в гостиницу, где одну из них отвел в отдельную комнату и занялся с ней сексом. Вероятная жертва написала об этом в Twitter, однако позже удалила запись.

"Я чувствовала себя так, будто находилась без сознания. Я не хочу слишком вдаваться в подробности, что произошло дальше", – цитирует ее слова журнал HELLO.

Джастин Бибер с фанатками

Джастин Бибер с фанатками SNCMedia.ru

Вторая девушка рассказала, что в 2015-м он "закрыл ее в ванной и начал ласкать", несмотря на просьбы прекратить. Она пожелала остаться анонимной, сообщил Telegram-канал Peopletalk.

Джастина Бибера обвинили в изнасиловании: певец рассказал, как все было

Джастина Бибера обвинили в изнасиловании: певец рассказал, как все было Скриншот из Telegram-канала Peopletalk

Сам Бибер вскоре прокомментировал ситуацию и обвинил девушек во лжи. Также он на личной странице в Twitter предоставил доказательства того, что слова девушек не соответствуют действительности.

"Слухи есть слухи, но сексуальное насилие – это то, к чему я отношусь серьезно. Я хотел высказаться сразу же, но из уважения к большому количеству жертв, которые ежедневно сталкиваются с этими проблемами, я хотел убедиться, что собрал факты, прежде чем делать какие-либо заявления. За последние 24 часа в Twitter появился новый пост с историей, как я стал участником изнасилования 9 марта 2014 года в Остине, штат Техас, в отеле Four Seasons. Я хочу внести ясность. В этой истории нет ни капли правды. На самом деле я никогда не был там", – заявил Джастин.

Бибер опроверг слухи об изнасиловании

Бибер опроверг слухи об изнасиловании Twitter Джастина Бибера

Он также добавил, что что готов подтвердить свои слова и продемонстрировал брони других отелей на те же даты, о которых говорила "изнасилованная" девушка и указал, что все время находился со своей бывшей девушкой Селеной Гомес.

"Каждое заявление о сексуальном насилии должно восприниматься очень серьезно, и именно поэтому мой ответ был необходим. Но история фактически невозможна, и именно поэтому я буду работать с Twitter и властями, чтобы принять все законные меры", – подытожил Бибер и добавил, что обязательно подаст в суд на девушек за клевету.

Бибер опроверг слухи об изнасиловании

Бибер опроверг слухи об изнасиловании Twitter Джастина Бибера

Бибер опроверг слухи об изнасиловании

Бибер опроверг слухи об изнасиловании Twitter Джастина Бибера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американского актера Энсела Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Якобы знаменитость в 2014 году познакомился в Snapchat с 17-летней девушкой по имени Габби и изнасиловал ее во время их первого свидания. Отмечается, что Эльгорту на тот момент было 20 лет.

СШАшоу-бизнесизнасилованиеДжастин Бибер
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