Джастин Тимберлейк после интрижки на стороне пытается спасти свой брак

Популярный певец Джастин Тимберлейк столкнулся с проблемами в браке из-за того, что его супруга Джессика Биль подозревает мужа в измене.

В декабре Тимберлейка застукали за флиртом с красавицей Алишей Уэйнрайт и теперь артист отчаянно пытается спасти свой брак, пишет Cosmopolitan.

Поскольку Джессика по-прежнему подозревает Джастина в измене, это негативно отражается на их отношениях. Пара решила пройти курс семейной психотерапии, чтобы попробовать восстановить взаимное доверие.

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В декабре Джастин Тимберлейк оправдывался за свою выходку – он заверял, что был пьян, поэтому на людях нежно ворковал со своей коллегой Алишей Уэйнрайт, пока они были в Новом Орлеане на съемках.

Алиша Уэйнрайт

Этот инцидент спровоцировал в соцсетях бурю критики в адрес женатого певца, его супруга до сих пор подозревает Тимберлейка в неверности, но он это отрицает.

Теперь Джастин Тимберлейк и Джессика Биль попробуют спасти свой брак с помощью семейного психотерапевта.

"Джастин точно знает, что именно Джессика хочет услышать, чтобы сгладить стресс. Они решили, что это конструктивно для их отношений... Джастин изо всех сил старается проявить себя с хорошей стороны", - сказал источник, знакомый с внутрисемейными проблемами звездной пары.

Джессика Биль и Джастин Тимберлейк

Джессика Биль и Джастин Тимберлейк

Джессика Биль и Джастин Тимберлейк женаты с 2012 года.

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