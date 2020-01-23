Джастин Тимберлейк после интрижки на стороне пытается спасти свой брак

Популярный певец Джастин Тимберлейк столкнулся с проблемами в браке из-за того, что его супруга Джессика Биль подозревает мужа в измене.
В декабре Тимберлейка застукали за флиртом с красавицей Алишей Уэйнрайт и теперь артист отчаянно пытается спасти свой брак, пишет Cosmopolitan.
Поскольку Джессика по-прежнему подозревает Джастина в измене, это негативно отражается на их отношениях. Пара решила пройти курс семейной психотерапии, чтобы попробовать восстановить взаимное доверие.
В декабре Джастин Тимберлейк оправдывался за свою выходку – он заверял, что был пьян, поэтому на людях нежно ворковал со своей коллегой Алишей Уэйнрайт, пока они были в Новом Орлеане на съемках.
Алиша Уэйнрайт
Этот инцидент спровоцировал в соцсетях бурю критики в адрес женатого певца, его супруга до сих пор подозревает Тимберлейка в неверности, но он это отрицает.
Теперь Джастин Тимберлейк и Джессика Биль попробуют спасти свой брак с помощью семейного психотерапевта.
"Джастин точно знает, что именно Джессика хочет услышать, чтобы сгладить стресс. Они решили, что это конструктивно для их отношений... Джастин изо всех сил старается проявить себя с хорошей стороны", - сказал источник, знакомый с внутрисемейными проблемами звездной пары.
Джессика Биль и Джастин Тимберлейк
Джессика Биль и Джастин Тимберлейк
Джессика Биль и Джастин Тимберлейк женаты с 2012 года.
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