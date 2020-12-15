Джастин Бибер записал рождественский сингл с хором медперсонала

Канадский музыкант Джастин Бибер объединился с хором лондонского медицинского персонала NHS и записал благотворительный рождественский трек под названием "Holy". Артист надеется, что этот сингл возглавит чарты.

Так, песню записали в знаменитой лондонской студии Abbey Road Studios. Об этом сообщает издание The Guardian.

Хор стал известен, когда в 2015 году соперничал с Бибером за первое место в рождественском чарте. По словам музыканта, он рад объединению с хором NHS.

"Особенно в эти трудные времена мы записали благотворительный сингл, который принесет пользу работникам NHS, оказавшимся на краю этой пандемии, и отдаст должное их невероятной самоотдаче", – отметил певец.

Джастин Бибер объединился с хором лондонского медицинского персонала Eurosport

Напомним, Джастин Бибер – канадский певец, автор песен и музыкант. В 2008 году Скутер Браун ознакомился с его роликами на YouTube и позже стал его менеджером. Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. В 2016 году на ежегодной церемонии вручения наград "Грэмми" Джастин получил премию в категории "Лучшая танцевальная запись".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джастин Бибер признался, что имел проблемы с психикой и даже хотел покончить жизнь самоубийством. По его словам, в этот период он очень страдал.