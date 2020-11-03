Джастин Бибер признался, что хотел покончить с собой

Канадский музыкант Джастин Бибер признался, что имел проблемы с психикой и даже хотел покончить жизнь самоубийством.

По его словам, в этот период он очень страдал. Об этом артист заявил в новом документальном фильме на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Было время, когда я действительно был склонен к суициду. Мол, мужик, эта боль когда-нибудь пройдет? Это было так неустанно. Я страдал. Так что, чувак, я бы предпочел не испытывать этого", – сказал Бибер.

Певец отметил, что с помощью такого откровения он хочет акцентировать внимание на том, чтобы люди не молчали и говорили о проблемах психического здоровья.

"Я просто призываю людей: если вам одиноко, поговорите об этом. Скажите это вслух. В этом и есть свобода. Я мог бы избежать этой сильной боли", – подчеркнул Джастин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джастин Бибер вместе с женой Хейли снялись в пикантных образах для итальянской версии Vogue. В сети пара подверглась критике из-за откровенных фото.