Джаред Лето внезапно высказался о протестах в Беларуси: реакция певца

Елена Кордунова Люди 14:14, 13.08.2020

Лидер группы 30 Seconds to Mars, актер и певец Джаред Лето поддержал белорусов, которые вышли на улицы из-за несогласия с результатами выборов президента.

Серию фотографий, которые незадолго до этого облетели сеть, Лето опубликовал на личной странице в Instagram.

"Мы с тобой, Беларусь!" – подписал снимки певец.

Лето поддержал протестующих белорусов
Instagram Джареда Лето
Джаред Лето поддержал Беларусь
Instagram Джареда Лето
Лето поддержал протесты в Беларуси
Instagram Джареда Лето
Известный рокер высказался о протестах в Беларуси
Instagram Джареда Лето
Протесты в Беларуси: Джаред Лето отреагировал
Instagram Джареда Лето

Отметим, во времена Революции Достоинства в Украине Джаред Лето высказывал свою поддержку украинцам. Музыкант провозгласил слова поддержки прямо со сцены церемонии премии Оскар, где получал статуэтку.

Также, будучи в Киеве, он посетил места, где произошли наиболее знаковые события Майдана.

Ранее Лето высказывался о Революции Достоинства в Украине
Instagram Джареда Лето

Напомним, в период самого жесткого карантина из-за коронавируса Джаред Лето звонил по видеосвязи украинским телеведущим Лесе Никитюк и Андрею Беднякову. Тогда многие знаменитости общались со своими фанатами с помощью прямых эфиров в Instagram и социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова осудила власть Беларуси и сотрудников местных правоохранительных органов за жестокость и агрессию по отношению к белорусскому народу.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Лукашенко принял все условия Путина о поглощении Беларуси, – политолог Соловей

Лукашенко назвал протестующих в Беларуси "безработными с криминальным прошлым". Видео

ОМОН в Минске перемещался на машинах скорой и жестоко избивал людей. Фото и видео

В Беларуси вышел на забастовку крупнейший автозавод. Фото и видео

Ярош назвал протесты в Беларуси восстанием против рабства