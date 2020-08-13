Джаред Лето внезапно высказался о протестах в Беларуси: реакция певца

Лидер группы 30 Seconds to Mars, актер и певец Джаред Лето поддержал белорусов, которые вышли на улицы из-за несогласия с результатами выборов президента.

Серию фотографий, которые незадолго до этого облетели сеть, Лето опубликовал на личной странице в Instagram.

"Мы с тобой, Беларусь!" – подписал снимки певец.

Лето поддержал протестующих белорусов Instagram Джареда Лето

Джаред Лето поддержал Беларусь Instagram Джареда Лето

Лето поддержал протесты в Беларуси Instagram Джареда Лето

Известный рокер высказался о протестах в Беларуси Instagram Джареда Лето

Протесты в Беларуси: Джаред Лето отреагировал Instagram Джареда Лето

Отметим, во времена Революции Достоинства в Украине Джаред Лето высказывал свою поддержку украинцам. Музыкант провозгласил слова поддержки прямо со сцены церемонии премии Оскар, где получал статуэтку.

Также, будучи в Киеве, он посетил места, где произошли наиболее знаковые события Майдана.

Ранее Лето высказывался о Революции Достоинства в Украине Instagram Джареда Лето

Напомним, в период самого жесткого карантина из-за коронавируса Джаред Лето звонил по видеосвязи украинским телеведущим Лесе Никитюк и Андрею Беднякову. Тогда многие знаменитости общались со своими фанатами с помощью прямых эфиров в Instagram и социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова осудила власть Беларуси и сотрудников местных правоохранительных органов за жестокость и агрессию по отношению к белорусскому народу.