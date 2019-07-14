Джаред Лето в Москве публично признался в любви россиянам

На ежегодном фестивале Park Live в Москве знаменитый американский рок-музыкант и актер, лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявил, что любит Россию.

Издание News.ru также пишет, что Лето призвал россиян не верить различным фейковым новостям. "Я хочу, чтобы вы знали: мы в Америке любим вас", — заявил исполнитель.

Джаред рассказал, как в Америке любят россиян Telegram-канал "Только никому".

"Джаред сказал, что несмотря ни на что, они с братом будут приезжать в Россию до конца жизни", - пишет Telegram-канал "Только никому".

Лето в Москве instagram jaredleto

Еще год назад Лето махал флагом Украины в Киеве коллаж OBOZREVATEL

Лето в образе Иисуса и немножко ретро-дивы покорил Москву Park Live

Как писал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года знаменитый американский рок-музыкант и актер, лидер рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето дал концерт во Дворце спорта в Киеве.

Во время выступления Джаред решил порадовать своих украинских поклонников и поднял на сцене большой флаг Украины. Поступок американского рокера был с восторгом воспринят публикой.

Группа 30 Seconds to Mars выступила в Киеве 4 раза - в 2010, 2014, 2015 и 2018 годах. В последние три приезда группы на сцене красовался флаг Украины.

Джаред даже как-то приходил на Майдан Независимости во время революции Достоинства.

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