Главная Новости
7 июня • обновлено в 11:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе

1.7т
Читать материал на украинском

Российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева впервые засветила лицо их младшего сына Луки.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она вместе с мальчиком стояла на берегу озера и кормила уток (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Фото: instagram/albinadzhanabaeva

"Семейное... уточка – тоже мама! Пока утята не наелись, она не притрагивалась к угощению", – написала Джанабаева.

Альбина Джанабаева с сыном Лукой

Альбина Джанабаева с сыном Лукой

Фото: instagram/albinadzhanabaeva

Поклонники пришли в восторг от редкого трогательного ролика. Они оставили много добрых слов для певицы и ее сына.

Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе

Отметим, что Меладзе и Джанабаева старательно оберегают своих детей от внимания общественности. До этого поклонники знали в лицо только старшего сына звездной пары – Константина.

Валерий Меладзе с сыном Костей

Валерий Меладзе с сыном Костей

Фото: instagram/meladzevalerian

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Альбина Джанабаева рассказала, почему прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе. По словам певицы, Константин был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере".

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Валерий Меладзе Альбина Джанабаева
Место
Россия
Теги
шоу шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги