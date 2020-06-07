Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе

Российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева впервые засветила лицо их младшего сына Луки.
Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она вместе с мальчиком стояла на берегу озера и кормила уток (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Фото: instagram/albinadzhanabaeva
"Семейное... уточка – тоже мама! Пока утята не наелись, она не притрагивалась к угощению", – написала Джанабаева.
Альбина Джанабаева с сыном Лукой
Фото: instagram/albinadzhanabaeva
Поклонники пришли в восторг от редкого трогательного ролика. Они оставили много добрых слов для певицы и ее сына.
Отметим, что Меладзе и Джанабаева старательно оберегают своих детей от внимания общественности. До этого поклонники знали в лицо только старшего сына звездной пары – Константина.
Валерий Меладзе с сыном Костей
Фото: instagram/meladzevalerian
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Альбина Джанабаева рассказала, почему прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе. По словам певицы, Константин был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере".
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