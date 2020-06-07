Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе

Российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева впервые засветила лицо их младшего сына Луки.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она вместе с мальчиком стояла на берегу озера и кормила уток (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе Фото: instagram/albinadzhanabaeva

"Семейное... уточка – тоже мама! Пока утята не наелись, она не притрагивалась к угощению", – написала Джанабаева.

Альбина Джанабаева с сыном Лукой Фото: instagram/albinadzhanabaeva

Поклонники пришли в восторг от редкого трогательного ролика. Они оставили много добрых слов для певицы и ее сына.

Отметим, что Меладзе и Джанабаева старательно оберегают своих детей от внимания общественности. До этого поклонники знали в лицо только старшего сына звездной пары – Константина.

Валерий Меладзе с сыном Костей Фото: instagram/meladzevalerian

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Альбина Джанабаева рассказала, почему прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, который является братом ее мужа Валерия Меладзе. По словам певицы, Константин был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере".

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