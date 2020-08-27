Джамале – 37: как крымчанка прославила Украину на всю Европу

Украинская певица крымского происхождения Джамала 27 августа отмечает свой день рождение. Артистке исполнилось 37 лет.

Эффектная и талантливая исполнительница – любимица тысяч украинцев. Помимо яркого таланта и уникального голоса, Джамала также придерживается активной гражданской позиции: она осуждает аннексию Крыма, агрессию России на Донбассе и поддерживала Революцию Достоинства в Украине.

Также артистка активно представляет украинскую культуру за пределами страны. О том, как крымчанке Джамале удалось прославить Украину и украинскую музыку на всю Европу – читайте в материале OBOZREVATEL (смотрите также видео в конце страницы).

Победа Джамалы на Евровидении вызвала ажиотаж в Европе

Джамала: короткая биография

Джамала – настоящее имя Сусанна Джамаладинова – родилась 27 августа 1983 года в небольшом городе в Кыргызстане, позже ее семья переехала в Крым. Детские и подростковые годы певицы прошли в Малореченском, недалеко от Алушты. По национальности Джамала – крымская татарка по отцу и армянка по матери.

Джамала в детстве Daily Mail

Музыкой начала заниматься с ранних лет. Девочка училась в музыкальной школе, участвовала во многих детских конкурсах. Она выиграла конкурс "Детский дождь" и как победитель записала альбом, песни из которого часто крутили на крымском радио. В 14 лет Джамала поступила в музыкальное училище в Симферополе. На занятиях она изучала классику и оперную музыку, а после в подвале играла в собственной джаз-группе "Тутти".

В 17 лет Джамала переехала в Киев и поступила в Национальную музыкальную академию. Приемная комиссия не хотела принимать девушку, пока не услышала ее диапазон в 4 октавы. Она была лучшей студенткой на курсе, мечтала о сольной карьере в миланской LaScala.

Украинская певица Джамала отмечает день рождения Instagram Джамалы

"Новая волна": первая победа украинки на конкурсе

Джамала стала первой украинкой, которая одержала победу на музыкальном конкурсе "Новая волна" (2009 год). Тогда артистка с первого выступления покорила звездных жюри необычным вокалом и уникальной манерой исполнения.

Джамала победила на конкурсе "Новая волна" ТСН

Ее вокальные данные оценили именитые артисты, среди которых Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и другие. Исполнительница представила на конкурсе три композиции: History Repeating британской группы Propellerheads, украинскую песню "Ой, верше, мій, верше" Квитки Цисык и авторскую композицию "Маменькин сынок" и одержала уверенную победу.

Джамала на "Новой волне" Viva

Отметим, тогда конкурс молодых исполнителей "Новая волна" не имел политического контекста. После "Новой волны" Джамала обрела популярность в Украине и за ее пределами, как поп-певица.

Певица Джамала стала звездой конкурса "Новая волна" в 2009 году Viva

Фурор Украины на Евровидении: как Джамала покорила Европу во второй раз

В мае 2016 года Джамала одержала блистательную победу на престижном конкурсе Евровидение, представив там мощную композицию "1944". Ее песня рассказывает о трагической истории крымско-татарского народа, который был депортирован из родного полуострова по приказу советских властей.

Джамала на Евровидении 2016

Джамала одержала блестящую победу на Евровидении

В финале Евровидения Джамала победила, набрав 534 балла, что является рекордным показателем на конкурсе. На следующий день после финала, 16 мая, артистке присвоили почетное звание Народной артистки Украины. Во время пребывания на песенном конкурсе Джамала подписала контракт с лейблом Universal Music Group, который выдал ее альбом "1944" в Европе и США.

Джамала победила на конкурсе Евровидение

Джамала стала победительницей Евровидения

Победа Джамалы на конкурсе Евровидение 2016 произвела фурор по всему миру. Многие музыкальные критики назвали артистку одной из сильнейших вокалисток в истории конкурса. Также ажиотаж развернулся и вокруг конкурсной песни, которая позволила европейцам узнать трагическую страницу в истории Украины. "1944" вошла также в перечень самых прослушиваемых песен, прозвучавших на конкурсе.

Выступление Джамалы на конкурсе Евровидение 2016: смотреть видео онлайн

Джамала на конкурсе "Новая волна":

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года певица Джамала во второй раз стала мамой – у артистки родился мальчик, которого назвали Селим-Гирай. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым они воспитывают также старшего сына, 2-летнего Эмира-Рахмана.

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