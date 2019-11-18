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18 ноября • обновлено в 09:58
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Джамала засветила пышную грудь: горячее фото

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Украинская певица Джамала засветила пышную грудь на пикантном снимке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в серебряном костюме и черном топе с очень глубоким декольте.

Джамала

Джамала

Фото: instagram/jamalajaa

"В детстве я думала, когда слышала слово Черкассы, что это такая национальность. В этом что-то есть. Замечательный зал, замечательные люди! Спасибо за встречу, цветы, подарки", — написала Джамала.

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Джамала засветила пышную грудь

Джамала засветила пышную грудь

Фото: instagram/jamalajaa

Отметим, что поклонники в комментариях под фото певицы засыпали ее комплиментами.

Джамала засветила пышную грудь: горячее фото
Джамала засветила пышную грудь: горячее фото

Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото Джамалы, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Джамала в пикантной фотосессии

Джамала в пикантной фотосессии

Фото: instagram/jamalajaa

Джамала засветила пышную грудь

Джамала засветила пышную грудь

Фото: instagram/jamalajaa

Джамала в откровенном купальнике

Джамала в откровенном купальнике

Фото: instagram/jamalajaa

Джамала сексуально позирует на камеру

Джамала сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/jamalajaa

Джамала засветила голую грудь

Джамала засветила голую грудь

Фото: instagram/jamalajaa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Персона
Джамала
Место
Украина
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Дудко Олег
Дудко Олег
Бумажный пакет на голову с дырками для глаз, тогда потянет после стакана.
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Kostyra Vasily
Kostyra Vasily
Красивая женщина и человек несмотря на национальность!
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