"Ого, я бы припал к ней!" Джамала засветила грудь и вызвала восторг в сети

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышную грудь.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в серебряном костюме с бахромой. Свой образ Джамала дополнила черным топом с очень глубоким декольте.

Джамала Фото из Instagram

"Хмельницкий, спасибо! Тернополь, жду сегодня", — написала певица.

Джамала засветила пышную грудь Фото из Instagram

Джамала сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Джамала в пикантном наряде Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото Джамалы, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Джамала сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Джамала засветила голую грудь Фото из Instagram

Соблазнительная Джамала Фото из Instagram

Джамала в откровенном купальнике Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.

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