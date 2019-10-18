"Ого, я бы припал к ней!" Джамала засветила грудь и вызвала восторг в сети

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышную грудь.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в серебряном костюме с бахромой. Свой образ Джамала дополнила черным топом с очень глубоким декольте.
Джамала
Фото из Instagram
"Хмельницкий, спасибо! Тернополь, жду сегодня", — написала певица.
Джамала засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Джамала сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Джамала в пикантном наряде
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото Джамалы, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Джамала сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Джамала засветила голую грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Джамала
Фото из Instagram
Джамала в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.
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