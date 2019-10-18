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18 октября • обновлено в 11:45
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"Ого, я бы припал к ней!" Джамала засветила грудь и вызвала восторг в сети

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Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышную грудь.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в серебряном костюме с бахромой. Свой образ Джамала дополнила черным топом с очень глубоким декольте.

Джамала

Джамала

Фото из Instagram

"Хмельницкий, спасибо! Тернополь, жду сегодня", — написала певица.

Джамала засветила пышную грудь

Джамала засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Джамала сексуально позирует на камеру

Джамала сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Джамала в пикантном наряде

Джамала в пикантном наряде

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Ого, я бы припал к ней!" Джамала засветила грудь и вызвала восторг в сети
"Ого, я бы припал к ней!" Джамала засветила грудь и вызвала восторг в сети
"Ого, я бы припал к ней!" Джамала засветила грудь и вызвала восторг в сети
"Ого, я бы припал к ней!" Джамала засветила грудь и вызвала восторг в сети

Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото Джамалы, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Джамала сексуально позирует на камеру

Джамала сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Джамала засветила голую грудь

Джамала засветила голую грудь

Фото из Instagram

Соблазнительная Джамала

Соблазнительная Джамала

Фото из Instagram

Джамала в откровенном купальнике

Джамала в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.

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Персона
Джамала
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А что ей ещё осталось, эта воющая никому не интересна
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