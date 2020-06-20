Джамала во второй раз стала мамой. Фото

Кристина Долматова Люди 09:16, 20.06.2020 Обновлено: 09:29, 20.06.2020

Украинская певица Джамала во второй раз стала мамой. Так, у звезды и ее супруга Бекира Сулейманова родился сын.

Радостной новостью поделилась сама Джамала на личной странице в Instagram, опубликовав фото из киевского роддома "Лелека".

"Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальный малыш", – написала Джамала.

Джамала родила сына (Instagram-аккаунт Джамалы)

Поклонники просто рассыпались в поздравлениях под постом Джамалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Джамала впечатлила исполнением песни Arcade во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидение-2020.

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