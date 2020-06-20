Украинская певица Джамала во второй раз стала мамой. Так, у звезды и ее супруга Бекира Сулейманова родился сын.

Радостной новостью поделилась сама Джамала на личной странице в Instagram, опубликовав фото из киевского роддома "Лелека".

"Селям Алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальный малыш", – написала Джамала.

Джамала родила сына (Instagram-аккаунт Джамалы)

Поклонники просто рассыпались в поздравлениях под постом Джамалы.

Джамала во второй раз стала мамой. Фото

Джамала во второй раз стала мамой. Фото

Джамала во второй раз стала мамой. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Джамала впечатлила исполнением песни Arcade во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидение-2020.