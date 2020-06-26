Джамала снялась в фильме Netflix о Евровидении: подробности и фото со съемок

Украинская певица Джамаласнялась в комедийной ленте "Евровидение: История огненной саги", который вышел на американском стриминг-сервисе Netflix.

О новом актерском опыте знаменитость рассказала на личной странице в Instagram. Отметим, что в основе сюжета фильма история двух исландских исполнителей Ларса и Сигрит, которым выпал шанс представить свою страну на песенном конкурсе Евровидение-2016 (чтобы просмотреть трейлер, доскролльте новость до конца).

Джамала на съемках фильма "Евровидение: История огненной саги" (Instagram-аккаунт Джамалы)

"В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: "Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нем участие, ведь ты душа и сердце Евровидения". И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл... На съемках меня впечатлило все, начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре... Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием", – рассказала Джамала.

Джамала на съемках фильма "Евровидение: История огненной саги" (Instagram-аккаунт Джамалы)

Джамала на съемках фильма "Евровидение: История огненной саги" (Instagram-аккаунт Джамалы)

Также она добавила, что во время съемок познакомилась со многими известными американскими актерами.

"Позже я познакомилась с актерами Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс, известной по фильму "Дневник памяти" и красавчиком Дэном Стивенсоном... Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу – "When strangers are coming"... Дэн начинает петь мою победную песню "1944!". А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент", – заявила певица.

Джамала и Уилл Феррелл (Instagram-аккаунт Джамалы)

Джамала и Рэйчелл Макадамс (Instagram-аккаунт Джамалы)

Джамала и Дэн Стивенс (Instagram-аккаунт Джамалы)

Во время съемок Джамала встретилась и с самыми яркими участниками Евровидения последних лет.

"Запомнилась и встреча с самыми яркими участниками Евровидения разных лет: Нетой Барзилай, Александром Рыбаком, Лорин, Елиной Нечаевой! Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно... Кстати, "Евровидение: История огненной саги" уже доступен на Netflix! Приятного просмотра", – отметила певица.

Джамала на съемках фильма "Евровидение: История огненной саги" (Instagram-аккаунт Джамалы)

Джамала и Нета на съемках фильма "Евровидение: История огненной саги" (Instagram-аккаунт Джамалы)

Напомним: Джамала победила на Евровидении в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню "1944" о депортации крымскотатарского народа. После победы украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джамала во второй раз стала мамой. Так, у звезды и ее супруга Бекира Сулейманова 19 июня родился сын.