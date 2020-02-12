Джамала снова беременна: кто муж крымскотатарской звезды Евровидения

Украинская поп-певица и победительница песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала станет мамой во второй раз.

Радостную новость звезда сообщила на своей странице в Instagram, а вскоре информацию о беременности певицы подтвердила ее пиар-менеджер. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать подробности о муже Джамалы, от которого она ждет второго ребенка.

Джамала с мужем и сыном Фото: instagram/jamalajaaa

О нынешнем муже Джамалы БекиреСулейманове известно не так много: он родом из Симферополя и младше певицы на 8 лет. Мужчина учился в Киевской Школе Экономике и Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Сейчас, по информации СМИ, он занимается правозащитной деятельностью – является активистом ГО "Крым SOS", а в прошлом и Евромайдана.

Бекир Сулейманов Фото: beztabu.net

Джамала и Бекир познакомились около 5 лет назад на совместной вечеринке с друзьями. И уже в сентябре 2016 года пара пришла вместе на фестиваль короткометражных фильмов в один из столичных кинотеатров, таким образом объявив о своих отношениях.

Первая встреча Джамалы и Бекира Фото: beztabu.net

Джамала и Бекир Сулейманов Фото: instagram/jamalajaaa

Также в 2016 году Джамала продемонстрировала в соцсетях обручальное кольцо и сообщила, что сказала "да". В апреле 2017 певица вышла замуж за возлюбленного. Церемония состоялась в Исламском культурном центре Киева в крымско-татарских традициях.

Свадьба Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram/jamalajaaa

Свадьба Джамалы и Бекира Сулейманова Фото: instagram/jamalajaaa

27 марта 2018 года Джамала родила Бекиру сына, которого они назвали Эмир-Рахман. Сейчас пара снова ожидает пополнение в семье.

Джамала с мужем и сыном Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала с мужем и сыном Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала с мужем и сыном Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала и Бекир Сулейманов Фото: instagram/jamalajaaa

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала рассказала, что намерена уйти в творческий отпуск, чтобы посвятить всю себя семье. Также артистка уточнила, что они с супругом Бекиром Сулеймановым давно мечтали о втором ребенке.

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