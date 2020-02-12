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12 февраля • обновлено в 11:18
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Джамала второй раз беременна: у певицы подтвердили слухи

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Украинская певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала ждет второго ребенка.

Артистка сделала чувственное признание на личной странице в Instagram, в котором указала, что она "вновь не одна". Вскоре информацию о беременности подтвердила и пиар-менеджер Джамалы, пишет издание Крым.Реалии.

Джамала

Джамала

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"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана... Но ты постучал, дал знак, что здесь, пристыдил меня, что я вновь не сама. И со вселенной внутри ожидаю тебя", – трогательно поделилась исполнительница с подписчиками и добавила: "это чудо, которое дарит Всевышний".

Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! ⠀ #masallah👀

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Отметим,27 марта 2018 года Джамала родила своего первенца – Эмира-Рахмана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала рассказала, что намерена уйти в творческий отпуск, чтобы посвятить всю себя мужу и детям. Также артистка уточнила, что они с супругом Бекиром Сулеймановым давно мечтали о втором ребенке.

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Персона
Джамала
Теги
дети шоу-бизнес
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Эмира-Рахмана? Чому не Слава-Украине? Второго хоть Чий-Крим назовёт?
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