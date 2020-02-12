Джамала второй раз беременна: у певицы подтвердили слухи

Украинская певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2016 Джамала ждет второго ребенка.

Артистка сделала чувственное признание на личной странице в Instagram, в котором указала, что она "вновь не одна". Вскоре информацию о беременности подтвердила и пиар-менеджер Джамалы, пишет издание Крым.Реалии.

Джамала Прямий

"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана... Но ты постучал, дал знак, что здесь, пристыдил меня, что я вновь не сама. И со вселенной внутри ожидаю тебя", – трогательно поделилась исполнительница с подписчиками и добавила: "это чудо, которое дарит Всевышний".

Отметим,27 марта 2018 года Джамала родила своего первенца – Эмира-Рахмана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала рассказала, что намерена уйти в творческий отпуск, чтобы посвятить всю себя мужу и детям. Также артистка уточнила, что они с супругом Бекиром Сулеймановым давно мечтали о втором ребенке.

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