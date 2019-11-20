Джамала рассказала о подлой атаке росСМИ после Евровидения

Украинская певица Джамала рассказала, как российские журналисты не давали покоя ее родителям после победы в Евровидении.

Так, в интервью журналу ELLE артистка призналась, что родителям было очень тяжело после ее победы на конкурсе, ведь росСМИ пытались добыть информацию любым путем.

Джамала на "Евровидении" BBC.com

"Некоторые российские журналисты ночевали под домом, пытались спровоцировать папу, сказать что-то резкое. Одни даже сняли комнату в нашем маленьком отеле под видом туристов из Беларуси, а потом написали в своей статье ужасно несправедливые и обидные вещи. По российскому телевидению лились потоки лжи обо мне. Мои родители очень наивные, добрые, они к такому вообще не были готовы. Да и я тоже очень болезненно это воспринимала".

Джамала Инстаграм

На вопрос журналиста, почему после всего, что произошло, родители не уехали из Крима, Джамала ответила:

"Это же их родина. Для каждого крымского татарина возвращение в Крым было делом всей жизни. Мой отец прошел через невероятные испытания, долго перевозил всю семью в Кучук-Узень — именно в то село, откуда родом наши предки".

Джамала Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.

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