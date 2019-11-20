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20 ноября • обновлено в 14:52
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Джамала рассказала о подлой атаке росСМИ после Евровидения

1.2т
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Украинская певица Джамала рассказала, как российские журналисты не давали покоя ее родителям после победы в Евровидении.

Так, в интервью журналу ELLE артистка призналась, что родителям было очень тяжело после ее победы на конкурсе, ведь росСМИ пытались добыть информацию любым путем.

Джамала на "Евровидении"

Джамала на "Евровидении"

BBC.com

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"Некоторые российские журналисты ночевали под домом, пытались спровоцировать папу, сказать что-то резкое. Одни даже сняли комнату в нашем маленьком отеле под видом туристов из Беларуси, а потом написали в своей статье ужасно несправедливые и обидные вещи. По российскому телевидению лились потоки лжи обо мне. Мои родители очень наивные, добрые, они к такому вообще не были готовы. Да и я тоже очень болезненно это воспринимала".

Джамала

Джамала

Инстаграм

На вопрос журналиста, почему после всего, что произошло, родители не уехали из Крима, Джамала ответила:

"Это же их родина. Для каждого крымского татарина возвращение в Крым было делом всей жизни. Мой отец прошел через невероятные испытания, долго перевозил всю семью в Кучук-Узень — именно в то село, откуда родом наши предки".

Джамала

Джамала

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала похвасталась перед поклонниками пикантной фотографией, на которой позировала в прозрачном платье.

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Автор
Анна Михно
Персона
Джамала
Место
Украина
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
А где ты,"милашка",2 года была,почему сразу не поведала свое горе?
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