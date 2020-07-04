Джамала рассказала о новорожденном сыне и показала трогательное фото

Украинская певица Джамала, которая недавно родила во второй раз, поделилась некоторыми подробностями о новорожденном сыне Селиме-Гирае.

Так, артистка опубликовала на личной странице в Instagram пост, в котором сообщила, что мальчик постоянно требует к себе внимания. А также отметила, что Селим меняется с каждым днем, поэтому она старается не упускать ни одного момента. Публикацию Джамала сопроводила теплым семейным снимком, на котором она запечатлена еще беременной.

Беременная Джамала с мужем и сыном (Instagram Джамалы)

"Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир. То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы еще больше насладиться моментами материнства. Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется... Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо... Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду... Круто быть мамой двух мальчиков – смело могу заявить спустя две недели", – написала Джамала.

Джамала с новорожденным сыном (Instagram Джамалы)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Джамала снялась в комедийной ленте "Евровидение: История огненной саги", который вышел Netflix. Она также делилась подробностями о новом актерском опыте.