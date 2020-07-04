Джамала рассказала о новорожденном сыне и показала трогательное фото
Украинская певица Джамала, которая недавно родила во второй раз, поделилась некоторыми подробностями о новорожденном сыне Селиме-Гирае.
Так, артистка опубликовала на личной странице в Instagram пост, в котором сообщила, что мальчик постоянно требует к себе внимания. А также отметила, что Селим меняется с каждым днем, поэтому она старается не упускать ни одного момента. Публикацию Джамала сопроводила теплым семейным снимком, на котором она запечатлена еще беременной.
"Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир. То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы еще больше насладиться моментами материнства. Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется... Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо... Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду... Круто быть мамой двух мальчиков – смело могу заявить спустя две недели", – написала Джамала.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Джамала снялась в комедийной ленте "Евровидение: История огненной саги", который вышел Netflix. Она также делилась подробностями о новом актерском опыте.