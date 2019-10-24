"Как вам не стыдно!" Джамала рассказала о неприятном инциденте с нетрезвым поклонником

Украинская певица Джамала поделилась историей, как однажды на концерте к ней подошел пьяный мужчина с маленьким ребенком.

Так, он потребовал, чтобы звезды сделала фото с его сыном, а сам едва стоял на ногах. Об этом Джамала рассказала в интервью "Ранку з Україною".

Джамала Фото из Instagram

"Однажды подошел ко мне на концерте очень пьяный отец с маленьким ребенком и сказал: "Я хочу, чтобы вы сделали селфи с моим сыном". А ребенку, наверное, полтора годика. От этого отца такой запах, он просто едва стоит на ногах, не может сделать фото. Я беру этого ребенка и говорю: "Как вам не стыдно!". Не могу об этом не сказать, если я вижу ситуацию, которая меня не устраивает", — призналась певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джамала рассказала, что намерена уйти в творческий отпуск, чтобы посвятить всю себя мужу и сыну.

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