Джамала показала архивное фото и удивила поклонников своим видом

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками архивным фото, на котором ей всего 13 лет.

Соответствующий снимок артистка опубликовала своей странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

"Мода модная. 13 лет и мой берег в Кучук-Озень. Вы говорите, глобальное потепление? А я помню, как в это время в школе у нас была физкультура на берегу моря и плавание наперегонки", – подписала кадр певица.

Джамала поделилась с поклонниками архивным фото Instagram Джамалы

В сети фанаты начали активно комментировать фото Джамалы. Многие отметили, что никогда бы не узнали знаменитость на фото.

"На фото это Джамала? Не узнал бы", "Какая классная, прям девочка-девочка", "Никогда б не узнала, что это Джамала", "Глядя на фото, вообще не узнать. Поддерживаете?", "Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?",– пишут пользователи.

Джамала поделилась с поклонниками архивным фото Скриншот

Джамала поделилась с поклонниками архивным фото Скриншот

Джамала поделилась с поклонниками архивным фото Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Джамала поделилась некоторыми подробностями о новорожденном сыне Селиме-Гирае.