Джамала поделилась трогательными кадрами беременной фотосессии

Люди 09:03, 9.06.2020 Обновлено: 10:06, 9.06.2020

36-летняя Джамала порадовала поклонников новыми фотографиями. Беременная певица устроила семейную фотосессию в поле.

Фотографии, на которых звезда позирует с супругом и двухлетним сыном Эмиром, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Джамала
Instagram Джамалы

"Лето. Нежность. Забота", – подписала серию снимков певица. Кадры получились очень теплыми и непринужденными.

Джамала
Instagram Джамалы
Джамала
Instagram Джамалы
Джамала
Instagram Джамалы
Джамала
Instagram Джамалы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица впечатлила исполнением фрагмента песни Arcade во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидение-2020.

Напомним, своего первенца, сына Эмира, Джамала родила 27 марта 2018 года.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

МВФ выдвинул Украине новые условия: что будет с тарифами, банками и пенсиями

В Раде предложили переименовать проспект Бандеры в Киеве

Украинскую ракетную программу блокирует "рука Кремля": СМИ нашли факты

Сегодня ты живешь так, как голосовал вчера