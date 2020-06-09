Джамала поделилась трогательными кадрами беременной фотосессии

36-летняя Джамала порадовала поклонников новыми фотографиями. Беременная певица устроила семейную фотосессию в поле.

Фотографии, на которых звезда позирует с супругом и двухлетним сыном Эмиром, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Джамала Instagram Джамалы

"Лето. Нежность. Забота", – подписала серию снимков певица. Кадры получились очень теплыми и непринужденными.

Джамала Instagram Джамалы

Джамала Instagram Джамалы

Джамала Instagram Джамалы

Джамала Instagram Джамалы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица впечатлила исполнением фрагмента песни Arcade во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидение-2020.

Напомним, своего первенца, сына Эмира, Джамала родила 27 марта 2018 года.

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