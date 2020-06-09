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9 июня • обновлено в 09:13
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Джамала поделилась трогательными кадрами беременной фотосессии

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36-летняя Джамала порадовала поклонников новыми фотографиями. Беременная певица устроила семейную фотосессию в поле.

Фотографии, на которых звезда позирует с супругом и двухлетним сыном Эмиром, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Джамала

Джамала

Instagram Джамалы

"Лето. Нежность. Забота", – подписала серию снимков певица. Кадры получились очень теплыми и непринужденными.

Джамала

Джамала

Instagram Джамалы

Джамала

Джамала

Instagram Джамалы

Джамала

Джамала

Instagram Джамалы

Джамала

Джамала

Instagram Джамалы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица впечатлила исполнением фрагмента песни Arcade во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидение-2020.

Напомним, своего первенца, сына Эмира, Джамала родила 27 марта 2018 года.

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Тема
Беременность и роды
Персона
Джамала
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