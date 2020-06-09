Джамала поделилась трогательными кадрами беременной фотосессии

36-летняя Джамала порадовала поклонников новыми фотографиями. Беременная певица устроила семейную фотосессию в поле.
Фотографии, на которых звезда позирует с супругом и двухлетним сыном Эмиром, она опубликовала на своей странице в Instagram.
Джамала
Instagram Джамалы
"Лето. Нежность. Забота", – подписала серию снимков певица. Кадры получились очень теплыми и непринужденными.
Джамала
Instagram Джамалы
Джамала
Instagram Джамалы
Джамала
Instagram Джамалы
Джамала
Instagram Джамалы
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица впечатлила исполнением фрагмента песни Arcade во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидение-2020.
Напомним, своего первенца, сына Эмира, Джамала родила 27 марта 2018 года.
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