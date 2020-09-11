Джамала и Pianoбой восхитили сеть ярким совместным треком. Видео

Популярные украинские музыканты Джамала и Pianoбой (Дмитрий Шуров) презентовали совместный трек “Эндорфины”. Композиция вызвала ажиотаж среди пользователей сети.

Авторами музыки и слов выступили Джамала и Дмитрий Шуров. Страсть, нежность, ощущение конца лета как начала нового природного витка, влюбленность в жизнь как она есть – артисты создали песню для того, чтобы вдохновить поклонников летать и наслаждаться жизнью. Лирик-видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Джамала рассказала, что песню она написала еще три года назад, когда была беременна своим первым сыном Эмиром-Рахманом. Позже она отправила трек Шурову, но долгое время не было ответа. Во время карантина звезды договорились о совместной записи трека.

"Эндорфины" – для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает. Эту песню я написала три года назад, еще когда была беременна Эмиром-Рахманом. Но отложила в долгий ящик. И все это время она ждала своего часа. Потом я отправила демку Диме. Мне показалось, что в этой песне есть краска Pianoбой, легкость, присущая музыке Димы. И долго не было ответа… Я подумала, что, наверное, ему не понравилось и ничего не получится. А потом наступил карантин и Дима ответил! Сказал, что написал свою часть и готов ворваться в наш дуэт. Вот так и родилась наша с Pianoбой коллаборация", – поделилась певица.

Pianoбой, в свою очередь, добавил, что трек поможет многим слушателям вспомнить, как влюбляться.

"Тот, кто не забывает, как влюбляться, еще имеет шанс на простое человеческое счастье. Каждая влюбленность – это смелая попытка впустить в себя что-то новое. Поэтому влюбляться – полезно для развития души. А если вы временно забыли, как это – можете, для начала, влюбиться в эту песню, в украинскую природу, которую мы сняли в клипе на нее, в Джамалу и даже меня", – добавил музыкант.

Пользователи сети пришли в восторг от совместной работы Джамалы и Pianoбой.

"Я радуюсь, что Бог посылает Украине таких талантливых людей, которые направляют этот талант в хорошо русло!" – отметили в сети.

"Такая искренняя и со смыслом. Не пустая песня, как обычно пишут сегодня. Порадовали мое ушко и подарили улыбку", – добавили другие.

Напоминаем, что 29 сентября состоится “Теплый концерт на террасе” D12 в Киеве – Pianoбой сыграет акустические песни из нового альбома “Заброшка”, а также уже известные хиты в новых аранжировках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года певица Джамала во второй раз стала мамой – у артистки родился мальчик, которого назвали Селим-Гирай. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым они воспитывают также старшего сына, 2-летнего Эмира-Рахмана.