"До мурашек, браво!" Джамала и Alyona Alyona выпустили совместную песню и клип

Украинская певица Джамала и хип-хоп исполнительница ALYONA ALYONA представили новую совместную песню "Жалі", а также опубликовали клип на нее.

Соответствующий ролик был размещен на YouTube-канале Джамалы. Отметим, что певица на личной странице в Instagram пояснила, о чем песня и свой выбор партнера по дуэту (видео смотрите ниже).

Джамала и ALYONA ALYONA Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала Скриншот с видео

"Это песня о сожалении. Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не жалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них... Идея песни и мелодия пришли ко мне очень быстро, в течение нескольких минут. В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть – душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее ALYONA ALYONA, поскольку уважаю и люблю ее творчество",– прокомментировала Джамала.

Джамала Скриншот с видео

ALYONA ALYONA Скриншот с видео

К слову, именно Джамала написала музыку к этому треку, а текст – это результат совместного творчества Джамалы, ALYONA ALYONA, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от совместной работы звезд. Они написали, что "песня чувственная, глубокая и осмысленная". А клип – "до мурашек".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хип-хоп исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, выпустила клип на сингл "Дикі танці".

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