Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"До мурашек, браво!" Джамала и Alyona Alyona выпустили совместную песню и клип

7.8т
Читать материал на украинском

Украинская певица Джамала и хип-хоп исполнительница ALYONA ALYONA представили новую совместную песню "Жалі", а также опубликовали клип на нее.

Соответствующий ролик был размещен на YouTube-канале Джамалы. Отметим, что певица на личной странице в Instagram пояснила, о чем песня и свой выбор партнера по дуэту (видео смотрите ниже).

Джамала и ALYONA ALYONA

Джамала и ALYONA ALYONA

Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала

Джамала

Скриншот с видео

Новости
"Плачу! Кузьма навсегда в наших сердцах!" Дорн выпустил трогательное видео в память о Скрябине

"Это песня о сожалении. Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не жалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них... Идея песни и мелодия пришли ко мне очень быстро, в течение нескольких минут. В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее ALYONA ALYONA, поскольку уважаю и люблю ее творчество",– прокомментировала Джамала.

Джамала

Джамала

Скриншот с видео

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

Скриншот с видео

К слову, именно Джамала написала музыку к этому треку, а текст – это результат совместного творчества Джамалы, ALYONA ALYONA, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от совместной работы звезд. Они написали, что "песня чувственная, глубокая и осмысленная". А клип – "до мурашек".

"До мурашек, браво!" Джамала и Alyona Alyona выпустили совместную песню и клип
"До мурашек, браво!" Джамала и Alyona Alyona выпустили совместную песню и клип
"До мурашек, браво!" Джамала и Alyona Alyona выпустили совместную песню и клип
"До мурашек, браво!" Джамала и Alyona Alyona выпустили совместную песню и клип

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хип-хоп исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, выпустила клип на сингл "Дикі танці".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Кристина Долматова
Персоны
ALYONA ALYONA Джамала
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
12
6
Смешно
23
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
редкий трэш!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Жамала же мусульманка. Как она может петь со свининой?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Аж сала захотелось, глядя на мощную украинку.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги