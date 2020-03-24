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24 марта • обновлено в 17:06
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Дым сигар, девушки и горячие танцы: Джиган нарушил карантин, устроив вечеринку

2.6т
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Украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, куда он загремел из-за наркозависимости, показал, как развлекается после возвращения из США.

Артист закатил громкую вечеринку с девушками, кальяном и алкоголем. Об этом сообщили в Telegram-канале "НеМалахов".

Дым сигар, девушки и горячие танцы: Джиган нарушил карантин, устроив вечеринку

"Джиган совсем с катушек слетел. Второй день на карантине и позвал кучу народу в гости. Дым, танцы и все такое. Кстати, восточная королева, которой Джига признается в любви на одном колене - вовсе не Самойлова, а бразильская певичка Габи, участница четвертого "Голоса". Оксаны на тусе нет, а вот дочки бегают ночью вокруг папиных гостей", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кому интересна эта тупая обезьяна?
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Novakovska Nataliia
Novakovska Nataliia
На фига вы все время пишете про какого-то сумасшедшего?! Я его знать не знаю и не хочу. А те, кому он интересен, Обозреватель не читают.
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