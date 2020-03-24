Дым сигар, девушки и горячие танцы: Джиган нарушил карантин, устроив вечеринку

Украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, куда он загремел из-за наркозависимости, показал, как развлекается после возвращения из США.

Артист закатил громкую вечеринку с девушками, кальяном и алкоголем. Об этом сообщили в Telegram-канале "НеМалахов".

"Джиган совсем с катушек слетел. Второй день на карантине и позвал кучу народу в гости. Дым, танцы и все такое. Кстати, восточная королева, которой Джига признается в любви на одном колене - вовсе не Самойлова, а бразильская певичка Габи, участница четвертого "Голоса". Оксаны на тусе нет, а вот дочки бегают ночью вокруг папиных гостей", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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