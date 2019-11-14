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14 ноября • обновлено в 18:43
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Экс-звезда украинского Comedy Club зажег с красотками из Instagram: горячее видео

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Шоумен, продюсер и певец Дядя Жора выпустил новый клип на песню "Богиня инстаграма".

В видео работе главную роль Fashion дивы исполнила Оксана Орда, Секси girl- Инна Гудзь и Фитоняшки – Инна Фиолевская. Образы взяты из реальной жизни, девушки так и позиционируют себя в Instagram.

Экс-звезда украинского Comedy Club зажег с красотками из Instagram: горячее видео
Экс-звезда украинского Comedy Club зажег с красотками из Instagram: горячее видео
Экс-звезда украинского Comedy Club зажег с красотками из Instagram: горячее видео
Экс-звезда украинского Comedy Club зажег с красотками из Instagram: горячее видео
Экс-звезда украинского Comedy Club зажег с красотками из Instagram: горячее видео

По словам Дяди Жоры, он проводит в инсте много времени, поэтому не мог обойти стороной эту тему в творчестве. В клипе "Богиня инстаграма" команда добивалась яркой глянцевой модной картинки.

"Вышло откровенно и глянцево. Все как любят в Instagram", говорит режиссер работы Leo.K.

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Автор
Юрко Медянык Юрко Медянык
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