"Двигается, как коряга": Бузова случайно засветила грудь

Популярная российская певица и звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова засветила грудь на видео. Так, когда артистка взбиралась на крышу автомобиля ее короткий топ задрался, и обнажил пикантную часть тела.

Видео певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Ольга Бузова instagram.com/buzova86

"Ну и голос! Ужас", "Нормальный человек на крышу машины не полезет", "Жесть, лучше под фанограмму так и продолжай петь", "Мне кажется, или она грудь засветила?", "Двигается, как коряга", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Бузова оконфузилась во время выступления на международном фестивале "Жара-2019" в Баку. Во время песни она так увлеклась танцами, что рухнула на колени, но сделала вид, что так и задумано.

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