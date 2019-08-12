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"Двигается, как коряга": Бузова случайно засветила грудь

1.9т Читать материал на украинском

Популярная российская певица и звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова засветила грудь на видео. Так, когда артистка взбиралась на крышу автомобиля ее короткий топ задрался, и обнажил пикантную часть тела.

Видео певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

instagram.com/buzova86

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"Ну и голос! Ужас", "Нормальный человек на крышу машины не полезет", "Жесть, лучше под фанограмму так и продолжай петь", "Мне кажется, или она грудь засветила?", "Двигается, как коряга", - пишут в сети.

"Двигается, как коряга": Бузова случайно засветила грудь
"Двигается, как коряга": Бузова случайно засветила грудь
"Двигается, как коряга": Бузова случайно засветила грудь
"Двигается, как коряга": Бузова случайно засветила грудь
"Двигается, как коряга": Бузова случайно засветила грудь

Как ранее писал OBOZREVATEL, Бузова оконфузилась во время выступления на международном фестивале "Жара-2019" в Баку. Во время песни она так увлеклась танцами, что рухнула на колени, но сделала вид, что так и задумано.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Ольга Бузова
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