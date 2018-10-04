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СпортLady

Две операции: режиссер Никита Михалков рассказал о потрясении

1.2тЧитать материал на украинском

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков перенес две операции за месяц на бедре.

Об этом он рассказал журналистам после мастер-класса для студентов, передает агентство городских новостей "Москва".

"Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю", - рассказал Михалков.

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Две операции: режиссер Никита Михалков рассказал о потрясении

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября стало известно об экстренной госпитализации Михалкова из-за резкого ухудшения здоровья. Это случилось из-за спортивной травмы.

Персона
Никита Михалков
Место
РоссияМосква
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Petrol
Petrol
Ну, две перенёс, а третью уж хрен. Кобздон заждался...
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