Две операции: режиссер Никита Михалков рассказал о потрясении

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков перенес две операции за месяц на бедре.

Об этом он рассказал журналистам после мастер-класса для студентов, передает агентство городских новостей "Москва".

"Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц, это серьезное такое потрясение, но я в строю", - рассказал Михалков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября стало известно об экстренной госпитализации Михалкова из-за резкого ухудшения здоровья. Это случилось из-за спортивной травмы.