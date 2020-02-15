Два пениса и три ноги: кто такой Франческо Лентини и как он стал "королем". Фото

В 1889 году в сицилийской коммуне Розолини родился Франческо Лентини, обладавший редкой аномалией, – тремя ногами, 16 пальцами на ногах и двумя пенисами.

Несмотря на физический недостаток, мужчина прожил насыщенную и счастливую жизнь. OBOZREVATEL предлагает читателям подробнее узнать о судьбе Франческо Лентини.

Франческо Лентини bigpicture.ru

Так, Франческо стал 12 ребенком в семьей обычных сицилийцев. Его аномалия была вызвана паразитическим близнецом – когда зародыш одного близнеца поглощает менее развитого.

В те времена браться за операцию никто не захотел. Кроме того, после обследования врачи пришли к выводу, что хирургическое вмешательство очень рискованное и может привести к параличу пациента. Поэтому Лентини не осталось другого выхода, как смириться с физическим отклонением.

Франческо Лентини bigpicture.ru

Правда, родители не захотели воспитывать сына, и отдали его тете. Впрочем и та долго не стала заниматься мальчиком – вскоре Франческо оказался в приюте для детей-инвалидов.

Однако сам мальчик сдаваться не думал. Вскоре он понял, что может превратить свой недостаток в преимущество: ребенок с тремя ногами научился бегать, ездить на велосипеде, прыгать на скакалке и даже набивать мяч на ходу третьей ногой.

Франческо Лентини bigpicture.ru

Счастливый билет

Однако удача повернулась к Франческо в тот момент, когда его родители уезжали в США. С собой они решили забрать и сына. На пароходе, который следовал в Нью-Йорк, необычный мальчик привлек внимание артистов цирковой труппы, которые предложили Франческо присоединиться к ним.

Буквально после первых выступлений Лентини стал настоящей звездой цирка, а фрик-шоу с его участием пользовались огромным успехом. Парень выступал с известными цирковыми труппами США – шоу Барнума и Бэйла, цирк братьев Ринглинг, театр "Шоу Баффало Билла". Франческо называли "трехногим сицилийцем", "единственным в мире футболистом на трех ногах", "самым большим чудом на планете".

Франческо Лентини bigpicture.ru

Более того, Лентини быстро завоевал любовь общественности: он обладал неординарной внешностью, всегда был приветлив, выделялся хорошими манерами и стильной одеждой. А его привычка опираться во время интервью на третью ногу как на стул вызывала настоящий восторг у публики.

Франческо Лентини bigpicture.ru

Личная жизнь

Несмотря на физический недостаток, Франческо пользовался успехом и у женщин. Со своей первой женой – Терезой Мюррей – мужчина прожил 25 лет. В браке с красавицей-супругой у них родилось четверо детей, которые, кстати, были абсолютно здоровы. Впрочем, спустя время супруги расстались.

Франческо Лентини bigpicture.ru

Однако Лентини не долго был одинок: вскоре он женился не некой Хелен Шуп, с которой переехал жить в маленький городок Гибтаун, штат Флорида. Особенностью города было то, что среди жителей было немало людей с различными аномалиями, поэтому Франческо не привлекал к себе много внимания.

Несмотря на физические отклонения, Лентини прожил счастливую и долгую жизнь – мужчина умер 22 сентября 1966 года в возрасте 77 лет.

Франческо Лентини bigpicture.ru

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