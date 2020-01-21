Два года без секса: кто такой новый парень Ольги Бузовой и c кем она была раньше

Российская телеведущая, певица, бывшая участница и ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова 20 января отметила свой день рождения.

Так, ей исполнилось 34 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить своим читателям, как она выглядела на заре своей карьеры, как складывалась ее личная жизнь и кто ее новый парень.

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Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Санкт-Петербурге в семье военнослужащего Игоря Бузова и стоматолога Ирины Бузовой. У нее есть младшая сестра Анна.

В 2004 году, когда Ольге Бузовой было 18 лет, она попала на телешоу "Дом-2". Там она на протяжении двух лет встречалась с шоуменом Романом Третьяковым.

Ольга Бузова в "Дом-2" Pinterest

В 2008 году Бузова переквалифицировалась в соведущие, дополнительно заняв должность шеф-редактора журнала "Мир реалити-шоу. "Дом-2"". На тот момент передачу вели Ксения Бородина и Ксения Собчак.

Попутно с участием в реалити-шоу Ольга сумела с красным дипломом окончить университет, а после выпустить две авторские книги "Дело в шпильке. Советы стильной блондинки" и "Роман с Бузовой". Также она открыла в себе любовь к музыке.

Ольга Бузова и Роман Третьяков Pinterest

Ее первой работой стал сингл "Не забывай", выпущенный совместно с популярным рэпером T-killah. Также на ее счету – участие в "Танцы со звездами", нескольких фильмах, сериалах, программах и даже театральных постановках. Кроме того, Ольга Бузова выпустила несколько коллекций одежды совместно с брендом С&С.

С 2013 года Ольга и ее сестра Анна Бузова являются владельцами бренда украшений Bijoux и сети магазинов Bijoux Room.

Что касается личной жизни Ольги Бузовой, известно, что она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Слухи об их романе пошли еще в 2011 году, когда Тарасов был женат, в его браке подрастала дочь.

Спустя два месяца после знакомства Дмитрий и Ольга поехали отдыхать в Дубай, где он сделал ей предложение. Свадьба состоялась в июне 2012 года. Церемония прошла в кругу родственников и лучших друзей.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова vokrug.tv

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Спустя четыре года, в конце 2016 года, семейная жизнь Ольги Бузовой закончилась скандальным разводом. В прессе выдвигались разные причины, такие как постоянные измены футболиста и проблемы со здоровьем Бузовой, а также ее нежелание заводить детей.

Однако, как известно, Дмитрий Тарасов вскоре после развода с ведущей женился на модели Анастасии Костенко. 10 июля 2018 года у них родилась дочь Милана.

Ольга Бузова Pinterest

Ольга Бузова после развода долго не могла обрести счастье в личной жизни. Она даже приняла участие в женской версии программы "Холостяк" – "Замуж за Бузову", однако после окончания съемок Ольга разочаровалась в своем фаворите и рассталась с ним. Ведущая как-то призналась, что долгое время обходится без секса.

"Я два года воздержания нарушила! Может быть это была одна ночь, может быть несколько", – сказала Бузова в июне 2019 года.

instagram.com/buzova86

Так, ходили слухи о романе Ольги Бузовой с музыкантами Лешей Свиком и Олегом Майами. В 2018 году шоумен и звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов заявлял о своей симпатии к Бузовой, пообещав жениться на ней. Пара отдыхала вместе на частном, закрытом острове в Таиланде и показывала провокационные снимки.

instagram.com/buzova86

В июле 2019 года Бузова неожиданно заявила, что готова выйти замуж за Батрутдинова, тем более, что они пообещали друг другу это сделать, если через пять лет не обзаведутся парами.

А в августе 2019 года в сети заговорили о том, что у Бузовой отношения с блогером Давидом Манукяном. На тот момент Давил снялся в клипе Ольги "Лайкер". Вскоре в Инстаграме звезды стали появляться их совместные фотографии и постановочные ролики.

instagram.com

instagram.com

В декабре 2019 года сама Ольга Бузова подтвердила свой роман: "Я никому об этом не говорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину. Я не знаю, насколько у меня получится это сохранить, потому что я артист, моя жизнь всегда на виду. Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы "В" и "Г". И ко мне пришел "План Д". Его зовут Давид", – сказала она в эфире шоу "План Б" Тимуру Батрутдинову.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ольга Бузова засветила огромное бриллиантовое кольцо на правой руке. Также ранее в сети распространили информацию, будто Ольга Бузова беременна от Давида Манукяна. Более того, анонимные инсайдеры заявили, что певица и блогер сделали одинаковые тату.

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