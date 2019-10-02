Два дома и гардероб, как у Киркорова: Гуф показал свое жилье Собчак

Известный рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, показал свое жилье телеведущей Ксении Собчак.

Так, он сделал это в эфире программы "Осторожно, Собчак", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Участок у меня 8 соток, на территории которого находится два дома. Один для жизни — он стоил 11 миллионов рублей. Второй — студия (9 миллионов). Сам участок купил за 2 миллиона рублей. Еще один недавно выкупил у соседа, но пока там ничего нет", — рассказал Алексей.

Гуф Фото из Instagram

Отметим, что войдя в дом Гуфа, Собчак традиционно побывала на кухне, в спальне и гардеробной рэпера. Последняя произвела на нее большое впечатление.

"Слушай, у тебя достаточно большая гардеробная. Ты, конечно, не Филипп Киркоров, но ребят, посмотрите — очень даже прилично. Дикий люкс. Киркоров, я бы на твоем месте начала напрягаться", — прокомментировала Собчак.

Кроме того, у Алексея есть магазин люксовой одежды Lugang. Там Собчак также побывала и узнала, что этот бизнес приносит рэперу в месяц порядка миллиона рублей. А вложил он в него 5 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на трек "Москва" установил рекорд по числу дизлайков в российском сегменте YouTube. Вскоре видео было удалено, а Гуф заявил, что его втянули в проект обманом.

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