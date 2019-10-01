"Душил меня, принуждал к сексу": звезда "Школы" рассказала об издевательствах парня

Звезда нашумевшего украинского сериала "Школа", актриса Лиза Василенко потрясла историей из своей личной жизни.

Так, в новом выпуске программы "ЖИЛ" артистка рассказала, что в свое время ей пришлось пережить издевательства возлюбленного. По словам Лизы, парня своей мечты, как она тогда считала, встретила на школьном выпускном. Он был на 3 года старше нее, а первые месяцы их отношений пары напоминали. Но потом все кардинально изменилось (видео смотрите ниже).

Лиза Василенко Фото из Instagram

"Он говорил, что я некрасивая, противная, мразь. А однажды даже сказал, что я должна быть ему благодарна за то, что он меня не бьет. Тогда я воспринимала все это, как должное. Этот парень был моим миром", — рассказала Лиза.

Лиза Василенко Фото из Instagram

Однако вскоре парень начал поднимать руку на девушку и принуждать ее к интимной близости.

"Он душил, принуждал меня к сексу. Если я не хотела, боялась, не могла — это были избиения и удушения.... Было очень страшно, я набрала маму и орала в телефон, чтобы она меня спасла. И меня забрали оттуда", — призналась Василенко.

Лиза Василенко Фото из Instagram

С того момента Лиза задумалась о новой жизни, начала мечтать о модельно будущем. Пока в одном из ресторанов не встретила бывшего парня. По словам актрисы, он заломил ей руки, начал выводить на улицу и там уже избивать.

"Он ударил меня о бетонную стену, и я потеряла сознание. Когда очнулась, увидела кровь, у меня все болело, было очень страшно. Он сломал мне нос", — вспомнила девушка.

Лиза Василенко Фото из Instagram

Отметим, что после этих событий Лиза проходила длительное лечение, посещала психолога, а вот вину парня полиция не смогла доказать.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила обнаженную грудь и тату в зоне бикини.

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