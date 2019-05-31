"Душа пела и цвела": победительница шоу "Холостяк" сделала откровенное признание

Победительница шоу "Холостяк-9" Дарья Квиткова сделала откровенное признание. На вопрос своего фолловера счастлива ли она с Никитой Добрыниным девушка ответила, позитивно, тем самым подогрев слухи о том, что пара осталась в отношениях после проекта.

На своей странице в социальной сети Instagram Квиткова опубликовала новое фото, которое сопроводила трогательной подписью о любви и счастье. Кроме того, она обратилась к своим подписчикам с вопросом, счастливы ли они.

Никита Добрынин и Даша Квиткова instagram.com/kvittkova

"Да, душа моя тоже пела, и цвела, и знала уют. Вы счастливы?", - написала Квиткова.

В комментариях к снимку девушке задали множество вопросов. Так, например у нее спросили встречается ли она с Добрыниным и Квиткова загадочно ответила, что все подробности зрители узнают 31 мая. Но, несмотря на это, ответ на вопрос счастлива ли она с ним был положительным и после шоу "начинается счастливая жизнь",

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша.

Финальные свидания начались очень плохо. Девушки начали капризничать, испытывая терпение Добрынина. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.

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