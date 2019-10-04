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4 октября • обновлено в 17:36
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"Дура!" Садальский поскандалил с Малышевой из-за пенсий

1.3т Читать материал на украинском

Скандальная российская телеведущая Елена Малышева нарвалась на жесткую критику со стороны актера Станислава Садальского.

Как сообщает "Царьград", он оскорбил любительницу нетрадиционных методов в медицине за призыв поднять пенсионный возраст в РФ.

"Ну, то, что она дура, — это знали только в семье. Теперь знает уже весь мир", — сказал Садальский, прокомментировав слова телеведущей.

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В частности, Малышева заявила, что в России люди стали жить на 30-40 дольше из-за достижений в медицине. Ее возмутило, что женщины выходят на пенсию в 55 лет, а оставшиеся годы "ничего не делают". Потому ведущая призвала увеличить пенсионный возраст до 67 лет.

Садальский поскандалил с Малышевой

Садальский поскандалил с Малышевой

Позже она прокомментировала, что ролик с ее заявлением был записан больше трех лет назад, хотя ее мнение по данному вопросу не изменилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Малышева нарвалась на гнев пользователей, показав женщину, у которой случился припадок во время эфира.

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Персоны
Елена Малышева Станислав Садальский
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Новости России скандалы Пенсионный фонд
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