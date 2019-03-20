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"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото

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Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, удивила поклонников новым снимком. Так, она опубликовала фото, на котором позирует в белом боди.

Некоторые фолловеры артистки отметили, что им надоели однообразные и откровенные фото звезды, а некоторые, наоборот, восхитились фигурой Каменских.

"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото

instagram.com/kamenskux

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Друзья, хочу поделиться с вами очень радостной и важной для меня новостью! Мы с @kasta.ua выпустили новую весеннюю коллекцию @nksport_for_you 🥰 И это что-то невероятное! Мы воплотили в ней всё своё вдохновение, самые смелые идеи и конечно же, ваши пожелания. Потому что вы и есть мое вдохновение. Каждая девочка, которая идёт к своей мечте - моя мотивация! Именно для вас и создаётся #nksport! 💪🏃🏻‍♀️ ⠀ И ещё один приятный сюрприз - первые три дня продаж скидка на все товары 15% ❗️ ⠀ Скорее заходите на сайт по ссылке в моем профиле, знакомьтесь с новинками и обязательно делитесь со мной своими впечатлениеми🔥 ⠀ Всем желаю волшебной весны, найти свою форму и чтоб у каждой была #попакакуким 🍑

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Мы думали ты беременна", "Настя! Ты задолбала своей жопой", "Идеальная! Но пора уже идти в декрет. Очень хочется видеть вас счастливой мамочкой и любимой женой", - пишут в сети.

"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото
"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото
"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото
"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото
"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото
"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото
"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото

Ранее Каменских спровоцировала очередную волну слухов о своей личной жизни. Так, она опубликовала фото, на котором изображена вместе с рэпером Потапом, с которым долгое время пела дуэтом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
В чем истерика? Дуре хорошо за 30, строить из себя тинейджера. Ни детей, ни нормальной семьи. Это и есть места любой бабы?
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