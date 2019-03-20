"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, удивила поклонников новым снимком. Так, она опубликовала фото, на котором позирует в белом боди.

Некоторые фолловеры артистки отметили, что им надоели однообразные и откровенные фото звезды, а некоторые, наоборот, восхитились фигурой Каменских.

instagram.com/kamenskux

"Мы думали ты беременна", "Настя! Ты задолбала своей жопой", "Идеальная! Но пора уже идти в декрет. Очень хочется видеть вас счастливой мамочкой и любимой женой", - пишут в сети.

Ранее Каменских спровоцировала очередную волну слухов о своей личной жизни. Так, она опубликовала фото, на котором изображена вместе с рэпером Потапом, с которым долгое время пела дуэтом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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