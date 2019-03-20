"Думали беременна": Каменских удивила фанатов откровенным фото

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, удивила поклонников новым снимком. Так, она опубликовала фото, на котором позирует в белом боди.
Некоторые фолловеры артистки отметили, что им надоели однообразные и откровенные фото звезды, а некоторые, наоборот, восхитились фигурой Каменских.
instagram.com/kamenskux
Друзья, хочу поделиться с вами очень радостной и важной для меня новостью! Мы с @kasta.ua выпустили новую весеннюю коллекцию @nksport_for_you 🥰 И это что-то невероятное! Мы воплотили в ней всё своё вдохновение, самые смелые идеи и конечно же, ваши пожелания. Потому что вы и есть мое вдохновение. Каждая девочка, которая идёт к своей мечте - моя мотивация! Именно для вас и создаётся #nksport! 💪🏃🏻♀️ ⠀ И ещё один приятный сюрприз - первые три дня продаж скидка на все товары 15% ❗️ ⠀ Скорее заходите на сайт по ссылке в моем профиле, знакомьтесь с новинками и обязательно делитесь со мной своими впечатлениеми🔥 ⠀ Всем желаю волшебной весны, найти свою форму и чтоб у каждой была #попакакуким 🍑
"Мы думали ты беременна", "Настя! Ты задолбала своей жопой", "Идеальная! Но пора уже идти в декрет. Очень хочется видеть вас счастливой мамочкой и любимой женой", - пишут в сети.
Ранее Каменских спровоцировала очередную волну слухов о своей личной жизни. Так, она опубликовала фото, на котором изображена вместе с рэпером Потапом, с которым долгое время пела дуэтом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман.
В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию.
Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.
Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
Потап в "Лиге смеха" сделал откровенное признание об отношениях с Каменских.
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