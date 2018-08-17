"Думала, кто виноват в его смерти": мама Кузьмы рассказала, как ей снится сын

17 августа 2018 года украинском музыканту Кузьме Скрябину должно было исполниться 50 лет. Артист не дожил до своего юбилея три с половиной года.

Мама Кузьмы, Ольга Кузьменко, поделилась воспоминаниями о сыне и рассказала о том, как он ей снится, пишет "Сегодня".

Мама Кузьмы сказала, что сын снился ей сразу после аварии.

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"Я все время думала о том, что же случилось, кто виноват в смерти моего сына. И вот снится мне сон, что в нашем саду, у прабабушки, чужие люди рвут яблоки, и рвут их со злостью, прямо с листьями, бросают их в ящик так, что они аж бьются. Я выхожу из дома, а там Андрей сидит на лавке, как на коне. Я у него спрашиваю: а что же случилось, кто виноват? А он мне отвечает: "Мама, я не виноват", - говорит Ольга Кузьменко.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в центре Харькова на Рымарской улице художники закончили работу над уникальным муралом с изображением Кузьмы Скрябина.