МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
СпортLady

"Думала, кто виноват в его смерти": мама Кузьмы рассказала, как ей снится сын

18.7тЧитать новость на украинском

17 августа 2018 года украинском музыканту Кузьме Скрябину должно было исполниться 50 лет. Артист не дожил до своего юбилея три с половиной года.

Мама Кузьмы, Ольга Кузьменко, поделилась воспоминаниями о сыне и рассказала о том, как он ей снится, пишет "Сегодня".

Мама Кузьмы сказала, что сын снился ей сразу после аварии.

Новости
В Украине начнут сбор средств для экранизации популярного романа Кузьмы Скрябина

"Я все время думала о том, что же случилось, кто виноват в смерти моего сына. И вот снится мне сон, что в нашем саду, у прабабушки, чужие люди рвут яблоки, и рвут их со злостью, прямо с листьями, бросают их в ящик так, что они аж бьются. Я выхожу из дома, а там Андрей сидит на лавке, как на коне. Я у него спрашиваю: а что же случилось, кто виноват? А он мне отвечает: "Мама, я не виноват", - говорит Ольга Кузьменко.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в центре Харькова на Рымарской улице художники закончили работу над уникальным муралом с изображением Кузьмы Скрябина.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
63
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Вообще ДТП - любимая схема ликвидации неугодных ФСБ. А Кузьма стоил всей рады, всех тех сволочей, кто прикрываясь мандатом ворует из казны - эта сволочь не опасна, она продажна, а Кузьму рашка боялась - он лечил украинцам души
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги