"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть новым ярким фото. Так, на нем она позировала в купальнике, демонстрируя пышные формы.
Снимок Седокова разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, артистка заявила, что скоро состоится ее первое выступление в театре.
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Back to reality... Сегодня вечером, мой первый спектакль в театре @show.falsh и мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий и люди, которые в ней , должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств, а я...А я моментами такая трусиха. Иногда, когда мне страшно, я представляю, что же будет в худшем случае, как изменится моя жизнь? А ещё, по мне можно учебники по психосоматике писать . У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместиться. Ну все. Пора мне в театр ( это, как у нас, у актрис, говорят 😂) целую 💋💋💋
"Ой, а я думала, что это Ким Кардашьян", "Анна, ты супер", "Нимфа", "Красотка", "У вас идеальная фигура", "Просто жирная свинья", "Красивая молодая мама", - пишут в сети.
Отметим, Седокова часто радует поклонников откровенными снимками.
Ну, что же , через несколько часов начнётся легендарная #ПремияМУЗтв , на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидео с клипом #ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта - ничего не сказать. Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад, но так и не вышла ее получать, потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация. Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся, ведь вы со мной все эти годы ❤️ Секретное фото , которое так ждало подходящего момента от прекрасной @orlovaphotographer 💋
Есть такая штука "осознанное потребление", когда ты допустим не ешь все подряд и всегда, а только когда ты по настоящему хочешь есть. Точно так же ты не скупаешь в магазине все подряд , а покупаешь одну вещь, но качественную. А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем ? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого? А ещё, я собой недовольна, что у меня больше 1000 людей, за которыми я слежу тут, но ведь реально я вижу всего человек 100 , а важны для меня 10 , так зачем же мне эти 900? Как у вас с этим?
Вхожу в этот август like ..... 😂😂😂 Следующие 10 дней у меня нет концертов( но это не точно 😂) и через час самолёт унесёт меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии. И никуда не лететь 😂😂😂 Отпуск, это правда ты? Как у вас дела? Уже отдыхаете или только планируете? #мамапродолжаетдэнсить ❤️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова нарвалась на критику в сети, решив неожиданно сменить внешность.
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