"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть новым ярким фото. Так, на нем она позировала в купальнике, демонстрируя пышные формы.

Снимок Седокова разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, артистка заявила, что скоро состоится ее первое выступление в театре.

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

"Ой, а я думала, что это Ким Кардашьян", "Анна, ты супер", "Нимфа", "Красотка", "У вас идеальная фигура", "Просто жирная свинья", "Красивая молодая мама", - пишут в сети.

Отметим, Седокова часто радует поклонников откровенными снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова нарвалась на критику в сети, решив неожиданно сменить внешность.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.