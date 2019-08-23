Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами

1.2т Читать материал на украинском

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть новым ярким фото. Так, на нем она позировала в купальнике, демонстрируя пышные формы.

Снимок Седокова разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Кроме того, артистка заявила, что скоро состоится ее первое выступление в театре.

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Новости
"Зеленский сам из этой среды": Крутой намекнул на поблажку Украины артистам из РФ

Back to reality... Сегодня вечером, мой первый спектакль в театре @show.falsh и мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий и люди, которые в ней , должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств, а я...А я моментами такая трусиха. Иногда, когда мне страшно, я представляю, что же будет в худшем случае, как изменится моя жизнь? А ещё, по мне можно учебники по психосоматике писать . У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместиться. Ну все. Пора мне в театр ( это, как у нас, у актрис, говорят 😂) целую 💋💋💋

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Ой, а я думала, что это Ким Кардашьян", "Анна, ты супер", "Нимфа", "Красотка", "У вас идеальная фигура", "Просто жирная свинья", "Красивая молодая мама", - пишут в сети.

"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами
"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами
"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами
"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами
"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами
"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами
"Думала это Кардашьян": Седокова взбудоражила сеть пышными формами

Отметим, Седокова часто радует поклонников откровенными снимками.

Ну, что же , через несколько часов начнётся легендарная #ПремияМУЗтв , на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидео с клипом #ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта - ничего не сказать. Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад, но так и не вышла ее получать, потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация. Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся, ведь вы со мной все эти годы ❤️ Секретное фото , которое так ждало подходящего момента от прекрасной @orlovaphotographer 💋

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Есть такая штука "осознанное потребление", когда ты допустим не ешь все подряд и всегда, а только когда ты по настоящему хочешь есть. Точно так же ты не скупаешь в магазине все подряд , а покупаешь одну вещь, но качественную. А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем ? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого? А ещё, я собой недовольна, что у меня больше 1000 людей, за которыми я слежу тут, но ведь реально я вижу всего человек 100 , а важны для меня 10 , так зачем же мне эти 900? Как у вас с этим?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова нарвалась на критику в сети, решив неожиданно сменить внешность.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Анна Седокова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Как надоело смотреть на все эти сиськи письки оно тупое существо без мозгов. Пока молчит еще ничего рот открыла все. Бееее. Только на панель
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...