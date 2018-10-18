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"Думал о суициде": скандальный продюсер из РФ рассказал о темном времени в жизни

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Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, который живет сейчас в счастливом браке с певицей Валерией, когда женился первый раз - думал о самоубийстве.

В интервью для Собеседник.ru Пригожин признался, что не видел смысла своего существования.

"Когда женился первый раз, был на самом дне. Не понимал, зачем я родился на этот свет. Мне было очень трудно. Жить совсем не хотелось. Думал о самоубийстве. Или не понимал смысла своего существования", - рассказал музыкальный продюсер.

"Думал о суициде": скандальный продюсер из РФ рассказал о темном времени в жизни
"Думал о суициде": скандальный продюсер из РФ рассказал о темном времени в жизни
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На тот момент Иосифу казалось, что он находится в безвыходной ситуации, и ему с трудом удалось справиться с негативными мыслями.

"Я постоянно задавал себе вопрос:" Что я сделал плохого? "Все время был недоволен обстоятельствами, но смог выжить. Мне нужно было перетерпеть, чтобы идти дальше! Кто меня спас от самоубийства? Я сам себя отговорил", - прокомментировал продюсер.

"Думал о суициде": скандальный продюсер из РФ рассказал о темном времени в жизни

Как сообщал OBOZREVATEL, в семье Иосифа Пригожина на днях разгорелся очередной скандал. У продюсера всегда были непростые отношения с 19-летней дочерью Данаей. На прошлой неделе конфликт в семье раскалился до предела. Дошло то того, что Дана собралась менять фамилию и обратилась к адвокату .

Персона
Иосиф Пригожин
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
типа, ой как хорошо, что путенский жополиз не убил себя об стену? серьезно???
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