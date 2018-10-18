"Думал о суициде": скандальный продюсер из РФ рассказал о темном времени в жизни

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, который живет сейчас в счастливом браке с певицей Валерией, когда женился первый раз - думал о самоубийстве.

В интервью для Собеседник.ru Пригожин признался, что не видел смысла своего существования.

"Когда женился первый раз, был на самом дне. Не понимал, зачем я родился на этот свет. Мне было очень трудно. Жить совсем не хотелось. Думал о самоубийстве. Или не понимал смысла своего существования", - рассказал музыкальный продюсер.

На тот момент Иосифу казалось, что он находится в безвыходной ситуации, и ему с трудом удалось справиться с негативными мыслями.

"Я постоянно задавал себе вопрос:" Что я сделал плохого? "Все время был недоволен обстоятельствами, но смог выжить. Мне нужно было перетерпеть, чтобы идти дальше! Кто меня спас от самоубийства? Я сам себя отговорил", - прокомментировал продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в семье Иосифа Пригожина на днях разгорелся очередной скандал. У продюсера всегда были непростые отношения с 19-летней дочерью Данаей. На прошлой неделе конфликт в семье раскалился до предела. Дошло то того, что Дана собралась менять фамилию и обратилась к адвокату .