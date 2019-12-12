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12 декабря • обновлено в 21:53
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"Дух захватывает": полуголая Чехова восхитила фанатов сочной фигурой

1.7т
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Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова взбудоражила многочисленных поклонников роскошной фигурой.

Звезда обнародовала новые фотографии на своей странице в Instagram, продемонстрировав тело в бикини на фоне красивого заката.

"Нужны ли слова? Закаты бередят душу", – подписала она под кадрами, вызвав ажиотаж.

Анфиса Чехова на фоне заката

Анфиса Чехова на фоне заката

instagram/achekhova

Новости
Самая красивая женщина в мире засветила сексуальную фигуру в купальнике: фото

В комментариях пользователи были в восторге от фактурной фигуры звезды, заявив, что снимки получились очень яркими и красивыми.

Анфиса Чехова в купальнике на фоне заката

Анфиса Чехова в купальнике на фоне заката

instagram/achekhova

"О Боже, как красиво", "Невероятно", "Завораживает", "Огонь", "Аж дух захватывает", "Картина маслом", – отреагировали поклонники.

"Дух захватывает": полуголая Чехова восхитила фанатов сочной фигурой
"Дух захватывает": полуголая Чехова восхитила фанатов сочной фигурой

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Фото: viva.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чехова показала, как нежится в бассейне, продемонстрировав сочную фигуру в купальнике.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Анфиса Чехова
Теги
Красота фотографии фотосессия шоу-бизнес
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