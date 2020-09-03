Дуэйн "Скала" Джонсон и его семья заразились коронавирусом
Известный американский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил, что вместе с женой и детьми переболел коронавирусом.
Об этом артист сообщил на личной странице в Instagram. Он также отметил, что это была одна из самых сложных вещей, через которую прошла его семья.
"Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на COVID-19. Это была одна из самых сложных вещей, через которую прошла моя семья... Однако у нас уже все хорошо, мы вылечились", – рассказал Джонсон.
Актер также призвал подписчиков быть дисциплинированными, укреплять иммунитет, носить маски и соблюдать прочие меры безопасности, чтобы защититься от коронавируса.
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