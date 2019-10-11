Дудю — 33: сколько он зарабатывает и как связан с Украиной

11 октября 33 года исполняется российскому журналисту Юрию Дудю. Он родился в 1986 году в Германии, а позже переехал в РФ. С 2017 Дудь является ведущим авторского шоу на YouTube-канале "вДудь", где берет интервью у известных журналистов, бизнесменов, политиков и артистов.

Одним из самых популярных вопросов, которые Дудь задает героям своего шоу является "Сколько ты зарабатываешь?". OBOZREVATEL предлагает читателю узнать "зарплату" самого ведущего.

Юрий Дудь

В детстве Дудь занимался футболом. В 10 лет бросил спорт из-за серьезной травмы колена. В 11 лет писал заметки для "Юношеской газеты", а в 13 практиковался в газете "Сегодня".

Юрий Дудь

Начиная с апреля 2001 года, работал внештатным корреспондентом в газете "Известия". В 2003 году в стал штатным сотрудником газеты, где проработал до августа 2006 года. В 2007 году работал в журнале "PROспорт".

Юрий Дудь

В 2008 году окончил факультет журналистики МГУ.

В 2017 году ведущий "вДудя", по оценкам РИАБ, заработал на рекламе 17,6 млн рублей.

Кадр из шоу вДудь

Дудь часто называет себя украинцем. Говорит, что у него только украинская кровь, потому что его родители - украинцы, но своим домом считает Россию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный журналист и блогер Юрий Дудь на вручении премии журнала GQ "Человек года" призвал коллег не молчать о политических репрессиях и беспределе властей в России.

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