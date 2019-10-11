Главная Новости
11 октября • обновлено в 20:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Дудю — 33: сколько он зарабатывает и как связан с Украиной

1.3т Читать материал на украинском

11 октября 33 года исполняется российскому журналисту Юрию Дудю. Он родился в 1986 году в Германии, а позже переехал в РФ. С 2017 Дудь является ведущим авторского шоу на YouTube-канале "вДудь", где берет интервью у известных журналистов, бизнесменов, политиков и артистов.

Одним из самых популярных вопросов, которые Дудь задает героям своего шоу является "Сколько ты зарабатываешь?". OBOZREVATEL предлагает читателю узнать "зарплату" самого ведущего.

Юрий Дудь

Юрий Дудь

Новости
Юрий Дудь призвал не молчать о беспределе в России: опубликовано видео

В детстве Дудь занимался футболом. В 10 лет бросил спорт из-за серьезной травмы колена. В 11 лет писал заметки для "Юношеской газеты", а в 13 практиковался в газете "Сегодня".

Юрий Дудь

Юрий Дудь

Начиная с апреля 2001 года, работал внештатным корреспондентом в газете "Известия". В 2003 году в стал штатным сотрудником газеты, где проработал до августа 2006 года. В 2007 году работал в журнале "PROспорт".

Юрий Дудь

Юрий Дудь

В 2008 году окончил факультет журналистики МГУ.

В 2017 году ведущий "вДудя", по оценкам РИАБ, заработал на рекламе 17,6 млн рублей.

Кадр из шоу вДудь

Кадр из шоу вДудь

Дудь часто называет себя украинцем. Говорит, что у него только украинская кровь, потому что его родители - украинцы, но своим домом считает Россию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный журналист и блогер Юрий Дудь на вручении премии журнала GQ "Человек года" призвал коллег не молчать о политических репрессиях и беспределе властей в России.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Юрий Дудь
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
9
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel