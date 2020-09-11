Дудь показал накрашенные ногти и вызвал споры в сети. Фото

Юля Ухина Люди 17:26, 11.09.2020

Российский журналист и блогер Юрий Дудь поделился фото своих накрашенных ногтей и удивил сеть.

Соответствующий снимок он опубликовал на личной странице в Instagram. На нем Юрий показал на камеру маникюр, основу которого составляет бесцветное покрытие. При этом на каждый ноготь черным цветом нанесена буква. В результате из букв складывается фраза punk rock.

"Уже две недели гоняю вот так. Ощущения – кайф!" – подписал публикацию Дудь.

Дудь показал подписчикам свои накрашенные ногти (Instagram Юрия Дудя)
Накрашенные ногти Юрия Дудя вызвали споры в сети (Instagram Юрия Дудя)

Снимок вызвал споры в сети: некоторые пользователи принялись критиковать знаменитость.

"Юра, не слушай никого – это прикольно", "Мы его теряем", "Вау, это бомба", "Был пацан и нет пацана", "Самовыражение – это всегда прекрасно и наплевать на мнение других", "Юра, ну ты то куда", "Так и губы скоро накрасишь", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) получил премию "Женщина года"от глянцевого журнала Moda Topical. Инцидент вызвал волну критики в сети и у других артистов.

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