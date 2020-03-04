Дудь подорвал YouTube интервью с Лапенко: кто это и почему он стал звездой интернета

Популярный российский ведущий Юрий Дудь взял интервью у актера и комика Антона Лапенко. Меньше чем за сутки видео набрало более четырех миллионов просмотров.

Во время беседы, комик рассказал о том, как появились образы для его роликов, а также чем он занимался то того, как стал популярным. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

Антон Лапенко — актер "Электротеатра Станиславский" и комик. Он прославился в Instagram и YouTube благодаря юмористическим роликам, которые снимает в стиле 1980−1990-х годов.

Лапенко предстает в своих видео в разных образах: он играет инженера, журналиста, водителя катка и других персонажей.

instagram.com/anton_lapenko

instagram.com/anton_lapenko

instagram.com/anton_lapenko

В интервью Лапенко уточнил, что прототипом для образа журналиста, который появляется в его роликах, был Леонид Парфенов.

Отметим, что интервью с Лапенко может стать одним из самых популярных на канале Дудя. До этого, такой стремительный рост просмотров был только у интервью с комиком Алексеем Щербаковым, Егором Кридом и Анастасией Ивлеевой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, журналист Юрий Дудь презентовал новый фильм о масштабе эпидемии ВИЧ и СПИДа в России, который уже достиг показателей некоторых африканских стран.

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